GCM prende dois por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Patrulha Maria da Penha e da Força Patrulha, efetuou a prisão de dois indivíduos na segunda e terça-feira da última semana (08 e 09/04) nos bairros Jardim Revista e Jardim Santa Inês, devido a casos de lesão corporal, ameaça, perseguição, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Os agressores foram presos em flagrante.

O primeiro atendimento teve início por volta das 16h20, quando a Patrulha Maria da Penha foi acionada via rádio para atender a uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, que está grávida, estava em atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista em razão de hematomas e, ao chegarem à unidade, os agentes encontraram o agressor do lado de fora, porém, de acordo com a mulher, ele ainda a estava ameaçando e perseguindo. Após a ex-companheira receber atendimento médico, ambos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial do Boa Vista.

No dia seguinte, pouco antes das 19h30, agentes da Força Patrulha estavam pelo Jardim Santa Inês quando foram abordados por um morador, informando sobre um indivíduo que estaria na rua Vicente Scalice, no mesmo bairro, ameaçando uma pessoa com uma faca. Os agentes se deslocaram até o endereço e encontraram tanto o suspeito quanto à vítima, ex-companheira dele, que estava sendo ameaçada. A mulher informou que possui uma medida protetiva contra ele e, após verificação, foi confirmado que o documento estava em vigor. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, enfatizou que a GCM tem respondido às denúncias de forma ágil e precisa. “Os moradores confiam em nosso trabalho. Estamos agindo prontamente em resposta a qualquer denúncia para oferecer o suporte mais rápido possível às vítimas, pois reconhecemos a importância do tempo nessas situações delicadas”, declarou.