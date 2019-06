GCM promove conscientização no Dia Mundial de Combate às Drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou nesta quarta-feira (26) a “Operação de Braços Abertos”, em referência ao Dia Mundial de Combate às Drogas. A ação teve início às 9 horas e seguiu durante toda a tarde, em pontos das regiões central, norte e sul do município. Ao todo, 16 agentes participaram da campanha de prevenção e conscientização quanto ao uso de álcool e entorpecentes.

Pela manhã, a operação, que contou com guardas do patrulhamento de área, da Patrulha Maria da Penha, do Canil e do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), ocorreu nas áreas interna e externa da Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e teve distribuição de panfletos informativos a respeito de drogas lícitas e ilícitas, o que são e seus efeitos e consequências.

Na oportunidade, quem passava pelo local também pôde receber uma cartilha do programa “Sementinha” utilizado pelo Guard, que capacita durante todo o ano crianças do 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino sobre o perigo dos entorpecentes.

“A cartilha é interativa e cria condições para os pais abordarem o tema com seus filhos em casa e levar a mensagem de forma lúdica e muito educativa”, explica o comandante da GCM de Suzano, Sérgio de Assis Andrade.

Outros locais alcançados pela ação foram bairros dos distritos de Boa Vista e de Palmeiras. O ônibus da GCM também ficou estacionado nos locais como ponto de apoio à população.



“Caso alguém externe um problema e necessite de uma conversa mais reservada, o veículo serve para que possamos atender melhor e fazer o encaminhamento de forma mais segura e eficiente. Além de promovermos essa massificação da prevenção contra as drogas, a campanha também nos aproxima da comunidade, o que é muito importante para nós”, destacou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos.