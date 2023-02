GCM recupera moto roubada e prende suspeitos no bairro Fazenda Aya

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupamento da Guarda Civil Municipal (GCM), recuperou uma motocicleta roubada durante ronda pela estrada Fazenda Viaduto, no bairro Fazenda Aya, e prendeu os dois ocupantes do veículo. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Central e a autoridade de plantão enquadrou os suspeitos no crime de receptação, quando se tira proveito próprio ou alheio de coisa que se saiba ser produto de crime.

Os agentes desconfiaram da situação irregular do veículo, uma Yamaha Fazer, durante a noite da última quarta-feira (08/02), quando identificaram que a moto estava sem placa. Eles pararam os indivíduos para questioná-los sobre a situação e um deles informou uma numeração que se revelou incompatível com o registro do veículo, após pesquisa ao sistema de dados do Ministério Público e Segurança Pública. Por essa busca, também foi possível descobrir que o chassi era o mesmo de uma moto roubada três dias antes. O condutor informou que comprou o veículo por R$ 3 mil, mas confessou desconhecer a sua procedência.

Em razão dessa situação, a Fazer foi apreendida pelos agentes e os ocupantes levados para a delegacia. No local eles prestaram depoimento e tiveram a voz de prisão ratificada pelo delegado de plantão. A moto, após passar por perícia, deverá ser devolvida ao dono, já a dupla deverá responder pelo crime de receptação.

A GCM de Suzano tem efetuado diversas apreensões de veículos após a constatação de que se tratam de produtos de roubo ou furto. Além da moto localizada na estrada Fazenda Viaduto na quarta-feira passada, já foram recuperados neste ano, por exemplo, outros sete veículos, sendo duas motos no Jardim Maitê e cinco automóveis; três no distrito de Palmeiras, um na Vila Maria de Maggi e um no Jardim dos Eucaliptos. No início de fevereiro, a equipe da Romu conseguiu reaver um veículo abandonado no Jardim Brasil, em Palmeiras, que havia sido roubado na cidade de Rio Grande da Serra. O caso foi descoberto na rua Antônio Inácio, após denúncia de moradores.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, afirmou que o patrulhamento eficiente da GCM tem consolidado a confiança dos suzanenses no trabalho que vem sendo desenvolvido junto à população.

“Os moradores têm colaborado com as denúncias e nós temos respondido com uma atuação precisa, identificando os delitos, capturando os criminosos e recuperando veículos que são produtos de roubo e furto”, salientou o chefe da pasta.