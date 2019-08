GCM recupera um veículo por semana no mês de julho em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou um veículo por semana neste mês de julho, sendo três carros e duas motos, que foram localizados ou apreendidos no município durante atividades de patrulhamento e após denúncias por parte da população.

Na última semana, a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) recebeu uma denúncia de que duas pessoas foram vistas escondendo uma motocicleta em um terreno baldio, no bairro Jardim Marcato. Após verificação da placa e posterior contato com a vítima, soube-se que a moto foi furtada, sendo que a mesma foi restituída ao proprietário.

Outro caso de auto localizado foi verificado pela Patrulha Maria da Penha. Na oportunidade, a equipe encontrou um veículo modelo Chevrolet Classic estacionado de maneira irregular durante patrulhamento de rotina às vítimas acompanhadas na Vila Amorim. Em apuração com moradores, os agentes descobriram que o carro estava no local desde a madrugada, com os vidros e as portas dianteiras abertos. Em contato com a Polícia Militar foi constatado que se tratava de produto de roubo no município de Mogi das Cruzes. A proprietária também foi contatada para recuperar o veículo localizado.

No dia 12 de julho, por volta das 18 horas, foi a vez da equipe do Canil da GCM realizar mais uma apreensão de moto. O caso foi verificado durante patrulhamento na Estrada do Areião, quando os agentes avistaram uma pessoa pilotando a moto sem capacete, sendo que fugiu ao perceber a presença da GCM e posteriormente sofreu uma queda.

Segundo a subcomandante da GCM, Rosemary Caxito, no último caso, o indivíduo era menor de idade, não possuía documentos e foi conduzido para atendimento no Pronto Socorro Municipal. O infrator esteve acompanhado por um membro do Conselho Tutelar, encarregado de contatar os pais e seguir para apresentação junto à Delegacia de Polícia (DP) Central de Suzano, onde a motocicleta também foi apreendida pelas autoridades

Para a subcomandante, a parceria com a comunidade é uma importante colaboração nesses casos, já que o abandono de veículo, por vezes, é um dos principais indícios de produto de roubo ou furto. “Em parceria com os moradores, nossos agentes têm conseguido atuar de maneira efetiva no município, sobretudo na recuperação de veículos, de forma a auxiliar na segurança pública suzanense e também ajudando a reaver bens de cidadãos de outras cidades ao redor”, concluiu.

Em caso de denúncias, a GCM solicita que os cidadãos entrem em contato pelos telefones 153 ou (11) 4745-2150.