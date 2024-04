Gestão de convênios de servidores passa para sindicato; funcionária diz que cirurgia foi cancelada

A Secretaria de Administração de Suzano negou, esta semana, o cancelamento do convênio médico dos servidores públicos. Segundo a Prefeitura, a gestão dos planos de saúde junto às empresas fornecedoras agora ocorre via Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano, “para que a prestação do serviço possa se tornar ainda mais assertiva. Apesar da mudança, não é necessário ser filiado à entidade para ter acesso”.



Em entrevista ao DS, a servidora pública Midiã Belarmino, disse que seu convênio com a Unimed foi cancelado. A professora disse que estava com uma cirurgia marcada, que vem aguardando há anos, e que por conta do cancelamento com a instituição não será possível realizar o procedimento.



Midiã relatou que apenas uma colega de trabalho recebeu um aviso de cancelamento do plano da Unimed, informando que a empresa não seria mais credenciada junto à Prefeitura para prestação de serviços médicos.



O comunicado indicava que o convênio estaria disponível somente até 31 de março de 2024, e os servidores que desejarem aderir a um novo plano poderiam transferir diretamente com o Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano, sem a necessidade de filiação.



A Prefeitura de Suzano informou que “é importante esclarecer que o plano de saúde não é um benefício oferecido aos servidores. Até então, a Prefeitura de Suzano mantinha um convênio com as empresas, de modo que os interessados podiam optar pela contratação e a Secretaria de Administração autorizava o desconto na folha de pagamento”.



“Para outras informações e dúvidas, o servidor pode entrar em contato com o Departamento de Gestão de Pessoas, que fica no Paço Municipal (Rua Baruel, 501, 2º andar, sala 209 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O telefone é (11) 4745-2096”, informou a Prefeitura.

O DS procurou o Sindicato dos Servidores Públicos, mas não recebeu retorno até o final desta reportagem.