Airton Ramos, o Mineiro, morre aos 67 anos

O comerciante dono do antigo restaurante Recanto do Mineiro, em Suzano, e do Norival Bar, em Mogi, Airton Ramos, o Mineiro, morreu na madrugada desta quarta-feira aos 67 anos. Ele passou mal, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O velório e sepultamento ocorreram em Suzano, nesta quarta-feira.

Ele também foi dono de uma sorveteria, segundo a amiga e jornalista Lana Camargo. Mineiro também geriu uma loja de frios no Mercado Municipal de São Paulo.