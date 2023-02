'Gincana do Servidor Solidário' termina com 100 mil doações

A 2ª edição da “Gincana do Servidor Solidário” chegou ao final nesta terça-feira (31) com a arrecadação de 100 mil itens diversos para a população suzanense. O último ato da campanha foi um drive-thru aberto à população, que também pôde contribuir com doações para as famílias suzanenses em situação de vulnerabilidade.

O evento teve início em novembro do ano passado e envolveu a participação dos funcionários de cada uma das 19 secretarias municipais, que efetuaram a arrecadação de itens diversos como mantimentos, roupas e outros. Já para o drive-thru, que marcou o final da campanha, o foco foram itens de higiene pessoal, como escovas e pastas de dente, sabonetes, shampoos, papéis higiênicos, além de fraldas infantis e geriátricas.

De acordo com a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, os itens coletados durante a campanha já serão separados e encaminhados às famílias em situação de vulnerabilidade. “Por meio dessa contribuição, poderemos ajudar muitos adultos e crianças que, por vezes, não têm esse itens essenciais, como fraldas para seus filhos. Esse é o grande prêmio dessa importante iniciativa”, pontuou.

Esta etapa contou também com a inédita participação dos moradores que puderam contribuir para a competição, como explicou Larissa. "Tivemos várias pessoas ajudando nessa campanha, que vieram ao Paço Municipal e depositaram suas doações. Em nome das famílias que serão contempladas, agradeço a todos que contribuíram", concluiu.

Os interessados em realizar doações de mantimentos, roupas, itens de higiene, alimentos não perecíveis e outros também podem fazê-lo de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na sede do Fundo Social na Prefeitura de Suzano, localizada na rua Baruel, 501, sala 224, no centro de Suzano.