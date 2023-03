Governo de São Paulo lança cartilha sobre síndrome de Down

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), lança nesta terça-feira (21), Dia Mundial da Síndrome de Down, uma cartilha com orientações e cuidados para as famílias de pessoas com síndrome de Down e toda a sociedade.

“A cartilha tem como objetivo levar informações não apenas para os familiares das pessoas com essa condição genética, mas para toda a sociedade. A Síndrome de Down não pode nem deve ser um impeditivo para que essas pessoas se desenvolvam e tenham uma vida autônoma e totalmente integrada à sociedade”, afirmou Marcos da Costa, Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O guia foi elaborado pela Dra. Ana Cláudia Brandão e conta com o apoio da Sociedade de Pediatria de São Paulo, da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira – Albert Einstein. O material será disponibilizado virtualmente pelo site da Secretaria, o www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/ e contará também com uma versão acessível, no mesmo endereço eletrônico.

Sobre a síndrome de Down

A síndrome de Down é uma condição genética causada por uma cópia extra do cromossomo 21 nas células das pessoas, e por isto também é conhecida como Trissomia do Cromossomo 21 (T21).

O cromossomo 21 a mais e sua interação com os demais cromossomos causam as características físicas presentes nas pessoas com síndrome de Down e o comprometimento cognitivo que afeta as habilidades de aprendizagem, sem significar que não podem aprender, e sim, que tem um ritmo de aprendizado diferenciado. No Brasil, a estimativa é de que a condição genética acontece na proporção de 1 bebê com síndrome de Down para cada 700 nascimentos.