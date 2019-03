Graffiti em homenagem ao mês das mulheres na Estação de Suzano

Em comemoração ao dia da mulher, a Estação Suzano da CPTM, Linha 11-Coral, ganhou um novo painel intitulado “As Trabalhadoras no Trem”. A proposta do publicitário e artista plástico Ruy Guanaes é retratar o dia a dia de milhões de paulistanos que saem de suas casas todos os dias para buscar o sustento de suas famílias e um futuro melhor na capital.

O artista tenta resgatar um cosmo individual de crenças, sonhos e esperança do nosso povo. Esta obra em especial valoriza as mulheres, que deixam filhos pequenos, pais e o conforto de sua casa para uma dura jornada de trabalho que começa num transporte coletivo insuficiente para as demandas da nossa população.

A obra pretende resgatar deste universo cinza do trabalho metropolitano a força da mulher trabalhadora, a beleza particular de cada uma em sua vaidade, a brasilidade que reforça a sua cultura e valores da sua comunidade. E ainda, uma reflexão do retrato contraditório do que é a vida do povo paulista.