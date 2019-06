Greve dos ferroviários pode afetar 164.539 passageiros na região

Ao menos 164.539 passageiros da região, que utilizam os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), devem ser afetados pela greve geral marcada para sexta-feira, 14, em 12 estações na região. A de Suzano terá o maior número de pessoas afetadas, com 32.495. Seguido da Estação Ferraz de Vasconcelos, totalizando 23.841, e a Estação Itaquaquecetuba, que prejudicará o transporte de 16.926.

Em nota, o Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil disse que a grave vai afetar, em média, de 920 mil a 1 milhão de passageiros.

As linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12- Safira e 13-Jade não funcionarão. Elas atendem a região do Alto Tietê, Zona Leste de São Paulo e ABC Paulista. Todos os ferroviários vão aderir à greve geral contra a Reforma da Previdência. O coordenador da entidade, Joel de Almeida, falou que todas as sindicais participarão do ato. "Fizemos uma assembléia e confirmamos que vamos aderir a greve. Todas as centrais sindicais irão à Avenida Paulista", disse.

Para a CPTM, a greve geral irá prejudicar apenas àqueles que dependem do transporte público, por exemplo, os trens."No momento em que vivemos, esta greve contraria os objetivos do País, ao prejudicar a mobilidade de quem vive em São Paulo e precisa se locomover para trabalhar”, diz o texto, que complementa afirmando que mais de 7 milhões de pessoas serão prejudicadas em toda a Grande São Paulo. Os números se referem aos passageiros que utilizam os trens da companhia e, também, o Metrô.

Previdência

O Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil reafirmou que o protesto vai ao encontro ao descontentamento da Reforma da Previdência, que foi apresentado pelo governo federal.

Radial Transporte

A Radial Transporte, responsável pelo transporte municipal e intermunicipal de Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, informou que a orientação é para operar com as linhas normalmente.

LIMINAR NA JUSTIÇA

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos, por meio de suas empresas, tomou as medidas judiciais necessárias para garantir o transporte dos passageiros. A pasta considera o objetivo da paralisação ideológico e conta com o bom senso das categorias para que não prejudiquem mais de 7 milhões de trabalhadores que dependem diariamente do Metrô e da CPTM.

Serão prejudicados trabalhadores, estudantes e todas os cidadãos que têm o transporte público como único meio de locomoção. O Metrô e CPTM conseguiram liminar para manter 80% do quadro de servidores nos horários de pico e 60% no restante.