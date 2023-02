Grupamento de Proteção Ambiental atua em 55 casos

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, instituído em 7 de dezembro de 2022, apresentou nesta semana o primeiro balanço de atividades no município desde sua apresentação. Os seis agentes que foram designados para o nova composição estiveram à frente de, exatamente, 55 ocorrências nos primeiros 55 dias de atividades, sendo 22 em dezembro e 33 em janeiro, representando a média de um caso por dia de trabalho.

Atendendo à finalidade de intensificar as ações de preservação da fauna e flora da cidade, os agentes se mobilizaram para resgatar animais silvestres nos bairros Jardim Campestre, Vila Barros, Vila Ipelândia, na região central e no distrito de Palmeiras, onde neste caso foi garantido, em 20 de janeiro, o salvamento de mais de 15 aves de diferentes espécies, além de saruês, um tipo de gambá, e saguis. Na ocasião, a equipe se deparou com diversas gaiolas e diferentes pássaros silvestres, incluindo canários, sabiás, curiós, dentre outros, e a ação resultou no encaminhamento do responsável pelo crime à Delegacia de Polícia Central. Os animais recolhidos foram levados a um centro especial de reabilitação.

Dez dias antes, o GPA havia resgatado cinco pássaros silvestres nas proximidades do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), no bairro Parque Santa Rosa, no momento em que o grupamento efetuava patrulhamento quando avistou gaiolas para aves em um grupo de casas.

Os agentes solicitaram permissão para acessar o local e encontraram cinco pássaros de pequeno porte engaiolados. Após inspeção, os bichos foram retirados e encaminhados para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres, no Parque Ecológico do Tietê, em Guarulhos. Nesses dois meses, os agentes ainda interromperam duas ações de degradação ambiental em Palmeiras.

Além das questões sobre o meio ambiente, o grupamento também participou de ocorrências envolvendo roubos, furtos e prisões de suspeitos, colaborando com as outras equipes da GCM e com as forças policiais, e fortaleceram o combate ao tráfico de drogas, com apreensões de entorpecentes no Jardim Nova América, Jardim Colorado e Jardim Brasil.