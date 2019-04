Grupo de shoppings vai construir Outlet Premium no Alto Tietê

A General Shopping, empresa proprietária do Suzano Shopping, deve realizar o lançamento do projeto chamado Outlet Premium no Alto Tietê.

As informações são do Jornal O Valor Econômico. O empreendimento será construído na Rodovia Ayrton Senna, no acesso ao município de Mogi das Cruzes.

A primeira etapa do projeto tem conclusão prevista para o segundo semestre de 2020.

Segundo o jornal, quando totalmente desenvolvido, o projeto terá 120 lojas distribuídas em 24 mil metros quadrados de área bruta locável. Atualmente, a empresa mantém 15 shoppings em operação em seis Estados.

A General Shopping e Outlets do Brasil é uma empresa brasileira de shopping centers criada em 1989,possui 15 shoppings e 4 outlets premium pelo país, o que totaliza 348 mil m² de Área Bruta Locável (ABL).

A companhia foi fundada por Antônio Veronezi em 1989 após a inauguração do Poli Shopping no centro da cidade de Guarulhose que antes de ser shopping era apenas uma loja de ferramentas e eletrodomésticos, em novembro de 1998 abriu também em Guarulhos o Internacional Shopping Guarulhos e que é atualmente o maior shopping da cidade com mais de 300 lojas.

Em julho de 2007 abriu o seu capital na Bovespa e conseguiu arrecadar 286,7 milhões de reais, dinheiro esse que foi usado para a expansão de suas operações.

Em agosto de 2012 comprou em Guarulhos o Shopping Bonsucesso por 130 milhões de reais e ampliou os seus negócios na cidade.

O DS entrou em contato com a assessoria de imprensa da empresa. Aguardou durante todo o dia uma resposta, mas até o final desta edição não obteve resposta.