Grupo norte-americano compra Nadir Figueiredo por R$ 836 mi

A fábrica de produtos de vidro de Suzano, Nadir Figueiredo, foi comprada, nesta sexta-feira (12), no valor de R$ 836,26 milhões, por um grupo norte-americano de private equity HIG Capital. A informação foi divulgada por meio de uma ata no site da empresa. De acordo com o documento, a venda foi aprovada por acionistas detentores de 97,67% do capital. Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 2,1 mil funcionários, que continuarão exercendo os cargos. O funcionamento também será mantido.

A compra da Nadir Figueiredo será realizada por meio da Flamengo Participações, controlada pela HIG Capital.

"Desde a sua fundação em 1993, a H.I.G. Capital LLC investiu em mais de 300 empresas globalmente. O objetivo da compradora com a operação é a diversificação do seu portfólio de negócios na América Latina", informou a fábrica de produtos de vidro de Suzano.

Fábrica

A Nadir Figueiredo foi fundada em 1912. Na época, funcionava como uma oficina de máquinas de escrever.

Após 23 anos, a empresa começou a fabricar vidro e ficou reconhecida pela produção dos famosos copos americanos.

Atualmente, a fábrica é localizada no Jardim Miriam, em Suzano, mas também conta com um escritório em São Paulo.