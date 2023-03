Guarda Ambiental de Poá resgata três animais

A Patrulha Ambiental, equipe da Guarda Civil Municipal de Poá (GCM), realizou o resgate de três animais, sendo o primeiro na região central do município, o segundo no Jardim São José, e o último em Calmon Viana.

Os Animais foram identificados sendo um Teiú (Tupinambis), um Tucano de bico verde (Ramphastos dicolorus) e um Ouriço-Cacheiro (Coendou spinosus).

De acordo com o comandante da GCM de Poá, José Ferreira de Souza, no primeiro resgate realizado na sexta-feira dia (24/02), a equipe foi acionada via GCCOM para atender a solicitação de uma munícipe na região central para resgatar um animal que estava dentro da sua residência. "O animal foi identificado como um Teiú (Tupinambis). O mesmo aparentou estar sadio, por isso, em uma mata próxima ao local foi realizada a sua soltura", contou.

Já na outra ação da última sexta-feira (24/02), a equipe respondeu a um chamado de um munícipe no bairro Jardim Estela. O animal identificado sendo um Tucano de bico verde (Ramphastos Dicolorus) estava em uma gaiola que os próprios populares utilizaram para o resgate do animal.

Ao ser encaminhado ao Centro de Bem-Estar Animal (CEBEAP) de Poá, a veterinária o avaliou e constatou seu bom estado de saúde, diante disso, a espécie foi solta em uma mata próxima ao bairro.

A Patrulha Ambiental realizou o resgate de um Ouriço-Cacheiro (Coendou Spinosus) em Calmon Viana, no dia 25. O animal encontrava-se dentro da área interna de um estabelecimento e os funcionários ao notarem a presença do mesmo, rapidamente acionaram a equipe. "O Ouriço-Cacheiro estava sadio e em boa saúde. Com o apoio da Defesa Civil, foi efetuada a soltura do animal na mata próxima à sede da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do município, onde foi devolvido ao seu habitat natural", afirma o comandante da GCM de Poá, José Ferreira de Souza.