Guarda Mirim anuncia inscrições para nova turma

A Guarda Mirim de Suzano (GMS) realiza entre os dias 24 e 28 de abril as inscrições para a nova turma do curso de Formação Básica 2024. A capacitação é voltada para jovens residentes no município, nascidos entre janeiro de 2006 e junho de 2008, e visa a promoção do conhecimento profissional para a atuação dos adolescentes como Jovem Aprendiz no mundo do trabalho. As inscrições deverão ocorrer na modalidade online, por meio de formulário a ser disponibilizado na data, com acesso direto no site oficial da entidade (gmsuzano.org.br).

Para participar do curso de Formação Básica 2024, o adolescente precisa residir no município de Suzano; ter nascido no período entre janeiro de 2006 e junho de 2008; e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental (8ª série). No ato da inscrição online, serão exigidos RG e CPF; cópia digitalizada (foto) do comprovante de endereço recente dos últimos três meses no nome do responsável; e cópia digitalizada (foto) do boletim escolar referente ao ano de 2022.

A habilitação dos nomes ocorre mediante análise dos requisitos básicos mencionados anteriormente e da verificação da vulnerabilidade social, assiduidade e rendimento escolar do ano anterior à inscrição (2022). No caso daqueles que não têm acesso à internet para efetivar a inscrição, a entidade deverá promover atendimento presencial na sede administrativa (rua Tiradentes, nº 79 - Centro, Suzano) mediante agendamento prévio a ser realizado pelo telefone (11) 4748-8003 entre os dias 17 e 20 de abril.

O formulário online será disponibilizado às 8 horas do dia 24 de abril (segunda-feira) e será encerrado às 17 horas do dia 28 de abril (sexta-feira). Portanto, os candidatos terão uma semana para efetivar a inscrição, que é gratuita. Após as etapas de habilitação, os nomes serão convocados para matrícula no início de 2024.

De acordo com o presidente da Guarda Mirim, Eduardo Raffoul, o curso de 400 horas é uma grande oportunidade para a juventude suzanense se desenvolver e conquistar um futuro diferente. “A GMS abre portas”.