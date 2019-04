Guarda Mirim quer encaminhar mil jovens ao mercado de trabalho

A Guarda Mirim de Suzano espera que mais de mil pessoas sejam contratadas este ano pelas empresas conveniadas à associação civil sem fins lucrativos. E, parte disto, pode ser obtida com a possibilidade de nova parceria com corporações de call center. A meta e a provável nova aliança empregatícia foram cravadas pelo presidente da entidade suzanense, Natal José Francisco, durante o programa 'DS Entrevista'.

Segundo Natal, a Guarda Mirim de Suzano está preparada e pronta para crescer. E que a instituição tem buscado novos convênios com empresas do Alto Tietê, inclusive revelou encontro com uma diretora-executiva do Sindicato das Empresas de Call Center de São Paulo. "Temos uma meta este ano (2019). E tenho bom feedback (da empresa de call center) para possível parceria, o que podar algo interessante", disse.

Durante o programa, o presidente da instituição contabilizou que, ao longo de quatro décadas, a entidade suzanense conseguiu empregar mais de 12 mil jovens, em pequenas, médias e grandes empresas da cidade e região. Uma grande parcela dos jovens-aprendizes foi absorvida pelas firmas e/ou indústrias. "Tenho notícia de jovem que foi guarda mirim e está empregado fora do Estado, bem como no exterior. Isso é muito gratificante para nós, de fato, a maior recompensa".

Natal também comentou sobre a importância da Guarda Mirim para o município, sobre os projetos desenvolvidos na cidade e fora dela, o auxílio na formação de novos cidadãos e a participação direta no desenvolvimento familiar de vários suzanenses.

Relatos e agradecimentos sobre o prestígio ao projeto social desenvolvido na cidade eram unânimes. Muitos traziam histórias de filhos ou até mesmo pessoal, que obtiveram o primeiro emprego a partir da Guarda Mirim. Ao ser questionado sobre o maior agradecimento recebido, Natal foi enfático: "Eu não busco reconhecimento, mas fico feliz pelo resultado profissional e pessoal dos jovens. Realizo-me porque vejo o progresso."

O gestor da Guarda Mirim ainda falou sobre o perfil dos jovens inscritos. A maioria é de jovens da periferia e, em sua totalidade, oriundos de escolas públicas. "Não é exigência e/ou critério. Tem caso de jovens que sustem a família com o salário, com o básico."

Ao ser questionado sobre a possível abertura de uma segunda unidade do projeto na cidade, Natal disse que, por enquanto, não há necessidade. Isto porque há um temor na contratação, mesmo diante de algumas leves melhoras no emprego na região. "A gente expandiu e tem jovens trabalhando em Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, São Paulo, e demais. Infelizmente, a gente espera que no próximo ano, o mercado mude e o empresário veja que existe a necessidade de contratar", frisou.

Inscrições

Este ano, as inscrições para as turmas de 2020 da Guarda Mirim de Suzano devem ser abertas na segunda quinzena de abril. A oportunidade será para nascidos de julho de 2002 e julho de 2004.