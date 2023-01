Guarda Mirim realiza matrículas de jovens habilitados na próxima semana

A Guarda Mirim de Suzano (GMS Brasil) realiza nos dias 2 e 3 de fevereiro (quinta e sexta-feira) as matrículas dos adolescentes habilitados para o curso de formação básica neste primeiro semestre de 2023.

A listagem de nomes convocados está disponível para consulta nas redes sociais da entidade, com perfis no Instagram (instagram.com/guardamirimdesuzano) e no Facebook (fb.com/guardamirimdesuzano). O atendimento às matrículas será realizado na sede da instituição localizada no Jardim Santa Lúcia (rua Shimpei Sayama, 304 - Jardim Santa Lúcia), das 9 às 16 horas.

Para efetuar a matrícula, o jovem convocado deve comparecer à unidade na data mencionada junto a um responsável legal e apresentar os seguintes documentos, em versão original e cópia: RG e CPF, do habilitado e do adulto responsável; Um comprovante de endereço recente, há pelo menos três meses, no nome do responsável legal; O boletim escolar do ano de 2022, além de três fotos 3x4.

Ao todo, foram mais de 3 mil inscrições registradas para a nova turma do curso de Formação Básica, que neste semestre vai atender jovens suzanenses nascidos entre julho de 2006 e julho de 2008. As inscrições foram realizadas no último mês de abril, sendo que mais de 200 nomes foram habilitados para a capacitação, que garante seis meses de curso intensivo e oferece treinamentos com o objetivo de desenvolver competências habilidades por meio de oficinas de comunicação oral e escrita, raciocínio lógico e matemático, saúde e qualidade de vida, educação moral e cívica, noções administrativas e de atendimento, além da inclusão digital.

O presidente da GMS, Eduardo Raffoul, explica que o projeto de iniciação ao mundo do trabalho permite que os jovens suzanenses dêem os primeiros passos para a construção de suas carreiras profissionais. “Além de terem um grande incentivo ao estudo e à formação continuada, os adolescentes têm a possibilidade de aprenderem por meio da prática, contando com instruções básicas e complementares em uma base diária de treinamento”, relata.