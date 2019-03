Hemocentro de Suzano tem estoque 'cheio' e limita quantidade de doadores

O Banco de Sangue, o Hemocentro Transfusão, de Suzano está com os estoques 'cheios' para atender as demandas da cidade e região. Por conta disso, foi limitado pela metade a quantidade de doadores atendidos. Atualmente, o Hemocentro está recebendo cerca de 30 doadores por dia.

De acordo com o gestor administrativo do local, Marco Antônio Garcia, a média normal de atendimento diário é de 60 doadores, número considerado ideal para não faltar bolsas de sangue. "Estamos trabalhando com essa média (30 doadores) em função de estarmos com um estoque satisfatório para demandas. Por essa razão, restringimos os atendimentos já que pode haver perda de bolsas de hemocomponentes, uma vez que o sangue é perecível", explica.

Mesmo com a restrição nos atendimentos, o Hemocentro continua recebendo doadores com tipo sanguíneo O+ e O-, que são considerados universais. "Independentemente dos níveis de estoque, sempre é bom salientar que doadores do tipo O- são sempre necessários, pois se trata de um tipo sanguíneo muito usado em situações de emergências, por ser possível utilizar em qualquer paciente", garante. Nesse caso, para doar, é preciso agendar o atendimento (4752-9999).

Por conta dos estoques cheios, o Hemocentro não está realizando nenhum tipo de campanha incentivando a doação. Segundo Garcia, o local costuma receber uma média satisfatória de doadores por dia.

O Hemocentro de Suzano fica localizado na Av. Antônio Marques Figueira, nº 1.861, na Vila Figueira.

Doador

O candidato que deseja doar sangue deve seguir alguns requisitos: ter mais de 16 anos e menos de 69 (menores de idade devem ir acompanhados de pai ou mãe, com documentos de identificação); estar com o RG original; ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior; ter peso superior a 50 kg; não estar em jejum e não ter ingerido bebida alcoólica ou drogas ilícitas. Para os candidatos que fizeram tatuagens ou piercings, deve-se esperar um ano para se tornar um doador.