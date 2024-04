Homenagem aos 75 anos de Suzano nos textos dos colunistas do DS

Comemorar quer dizer intensificar a memória, mas também celebrar ou relembrar em coletividade. Os dois sentidos se complementam. Comemorar o aniversário de Suzano, portanto, é intensificar a memória e lembrar conjuntamente da cidade em suas muitas facetas. Certamente, pode-se lembrar do epíteto "cidade do morango"; ou mais próximo dos anos 80, "cidade das flores".

Hoje, morangos e flores ficam tão-somente na memória e muito pouco na vida cotidiana. A perda da sua relação com a vida comunitária e cotidiana exige-nos lembrar, de maneira crítica, o processo de urbanização de Suzano.

Alguns lembrarão da emancipação. Outros, da galeria de Prefeitos. Outros, ainda, de como a cidade se industrializou. E todos misturamos nossas memórias com as de outrem, compartilhadas ao longo da vida. Na verdade, a memória não é de cada um, é de Suzano.

Eu tenho um conjunto de memórias: do meu avô, pai, mãe, irmão, amigos e amigas de balcão, escola, esportes e militância. Memória dos bairros, algumas construções e eventos. Também tenho memória vivida com o meu pai.

Tenho memória de minhas atividades políticas, das andanças pelos bairros, das ações comunitárias, das lideranças locais. Comemorar o aniversário de Suzano é, portanto, construir uma memória e reviver uma história a partir da fábrica de vinho, da Livraria, das escolas; do pedreiro, do livreiro, do professor e da professora como pontos nodais de uma rede de gente, de atividades, de uma memória coletiva. Parabéns, Suzano!

Homens e Mulheres que construíram o futuro da Cidade de Suzano



Os agradecimentos são para todos os homens e mulheres, que com seu trabalho tornaram-se sinais do Reino bendito, ao semear no solo suzanense, do antigo povoado do Baruel ao novo povoado de Vila da Concórdia, as primeiras sementes de fé e esperança no futuro de Suzano. Sem fé é impossível preparar o futuro. O futuro de Suzano estruturou-se em torno do Deus da vida, entorno da Igrejinha de São Sebastião.

No louvor do povo unido, na alegria do povo em festa, homenageando a cada ano o seu padroeiro e na força e solidez do trabalho, Suzano foi crescendo. A Capela foi construída, ruas e estradas foram mapeadas, foi construída a Igreja nova, formou-se um novo povoado.

Homens e mulheres, pioneiros e imigrantes não deixaram de dar a própria contribuição e o apoio à construção de novos prédios de utilidade pública: Santa Casa da Misericórdia, Auditório Armando de Ré, novas fábricas, novos empreendimentos industriais, antigo hospital São Sebastião, que passou a ser chamado Hospital Santa Maria, antigo hospital Campos Salles, hoje denominado São Nícolas.

Os suzanenses nunca se esquecerão dos pioneiros, daqueles que souberam apontar novos caminhos para as gerações futuras, daqueles que lutaram para conseguir a emancipação político administrativa da cidade e a instalação dos três poderes. Sabendo que o presente já se torna passado e o futuro passa veloz, que linda seria essa cidade se todos soubessem fazer do presente, história viva e imemorável de Suzano.

Suzano, Minha Cidade