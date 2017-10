Hospital Regional de Suzano pode ter 1ª etapa com Pronto-Socorro

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou nesta segunda-feira (16) que a primeira etapa do Hospital Regional consistirá na construção de um Pronto-Socorro (PS).

Ele deve ir à Brasília nos próximos dias no Ministério da Saúde e saber sobre o valor disponível para a obra. A expectativa é que até o final do ano, o contrato seja firmado e a construção iniciada.

Atendimento

Segundo o prefeito, o hospital vai atender toda a população do Alto Tietê. Ele disse que a construção de um PS é o que a cidade mais necessita, já que a Santa Casa de Suzano está diariamente cheia de pacientes. Além disso, o chefe da administração municipal reforçou que a construção é uma questão crucial para a saúde do município, principalmente porque a unidade suzanense do Hospital das Clínicas (HC) não irá atender os suzanenses.

Certame

O republicano também falou já ter conversado com os ganhadores do certame. Ele assegurou que o município está caminhando para boas notícias nos próximos dias. “A expectativa é que até o fim deste ano a gente tenha boas notícias, a assinatura do contrato. Podemos dizer que em 2018, tudo esteja bem andado”, complementou.

Marginal do Una

Quando questionado sobre outras obras aguardadas na cidade, o prefeito disse que aguarda posição do Ministério das Cidades sobre a liberação da verba para iniciar a Avenida Governador Mario Covas, a Marginal do Una.

“Fizemos todo o processo do projeto. É uma obra em parceria. Nossa esperança é adiantar e, já em novembro, a cidade receber uma boa notícia. Temos duas esferas que estão lutando conosco, para uma Suzano melhor. Assim, a gente espera refazer a licitação e começar o quanto antes”, disse Ashiuchi se referindo as intermediações do deputado Marcio Alvino (PR-SP) e do deputado estadual André do Prado (PR).