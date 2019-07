Hospital Santa Maria amplia convênio e anuncia Pronto Atendimento

A diretoria do Hospital Santa Maria de Suzano anunciou duas novidades para aperfeiçoar a assistência em saúde prestada aos pacientes de Suzano, Mogi das Cruzes e Alto Tietê.

A primeira delas é que, a partir de agora, o complexo hospitalar está atendendo os clientes beneficiários da Amil, uma das maiores operadoras do País. Além disso, garantiu a inauguração, até outubro deste ano, do Pronto Atendimento Pediátrico, já tendo como meta ser referência no Alto Tietê.

O hospital já disponibiliza - através de uma equipe múltipla de clínicos e cirurgiões - atendimento em buco-maxilo, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia, neurologia e otorrinolaringologia.

A unidade permanece também atenta a uma demanda considerada intensa inclusive no setor privado: o planejamento para o acolhimento especializado em cirurgia plástica, Ambulatório da Dor e a pacientes com obesidade.

As acomodações foram projetadas para que os pacientes se sintam amparados e seguros, visando bem-estar e maior conforto em instalações amplas e modernas. O centro de diagnóstico dispõe de equipamentos de última geração, unindo tecnologia de ponta, agilidade e qualificação profissional, realizando exames de Raio X, ultrassonografia, tomografia computadorizada (16 canais, com ou sem contraste) e ecocardiograma, e também exames laboratoriais (atualmente são feitos 10 mil por mês).

Para dar ainda mais respaldo técnico aos pacientes, seguindo o planejamento estratégico iniciado desde a inauguração em dezembro de 2015, o Hospital Santa Maria concluiu a segunda etapa do bloco cirúrgico, incluindo um arco GE versátil e de alta qualidade.

Além disso, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta dispõe de 10 leitos distribuídos em uma infraestrutura completa para o tratamento de doenças que necessitam de maior assistência, eventualmente até para gestantes internadas na maternidade - os recém-nascidos contam com outros 10 leitos na UTI Neonatal.

A diretoria do Hospital Santa Maria, que também atende consultas particulares, calcula um investimento de aproximadamente R$ 20 milhões até agora e prevê novos aportes ainda neste semestre, concentrando esforços em planos de saúde, assim como aconteceu recentemente com a Amil. São recebidos ainda conveniados de outras importantes operadoras como Bradesco, NotreDame Intermédica, SulAmérica, Unimed Central Nacional, Sepaco, São Miguel Saúde, Ecole, Metrus, Mediservice, Economus, Life Saúde e Gama Saúde. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 4746-5188.