Hospital Santa Maria amplia especialidades médicas

O Hospital Santa Maria de Suzano ampliou o atendimento disponibilizado aos pacientes em mais duas especialidades médicas: otorrinolaringologia e ortopedia. A abertura desses dois ambulatórios segue uma diretriz da diretoria de transformar o hospital em polo de referência no Alto Tietê, garantindo acolhimento com eficiência e estrutura completa em um mesmo local.

O médico Gustavo Bezerra, à frente do setor de otorrinolaringologia, ressalta que o Hospital Santa Maria tem preparo suficiente para receber pacientes vítimas de traumas como acidentes de trânsito ou doméstico e também aqueles que precisam de procedimentos cirúrgicos.

São comuns, por exemplo, sangramentos no nariz, em que uma nasofibroscopia (exame feito através de um aparelho que é passado através do nariz, com uma fibra ótica na ponta, onde se faz a avaliação da cavidade nasal até a laringe) pode apontar a necessidade desde uma cauterização de ferida até intervenções mais complexas de reparação de septo, garantindo o retorno da respiração normal.

"Estar em um ambiente hospitalar é fundamental para que o paciente tenha o atendimento ideal e rápido, tendo reflexos diretos na sua reabilitação", afirma o especialista, animado com o crescimento do hospital e as condições de trabalho nele existentes.

A timpanoplastia, indicada para reconstrução do tímpano perfurado, dificuldades auditivas e problemas em adenoide e amígdalas também fazem parte da rotina do médico, assim como ronco e danos na voz, sobretudo em profissionais que precisam falar muito no cotidiano.

As condições ideais de trabalho no Hospital Santa Maria também são destacadas pelo médico Davi Máximo Júnior, coordenador da Ortopedia da unidade e entusiasta do novo arco cirúrgico que, segundo ele, determina a qualidade e a segurança para profissionais e pacientes nas cirurgias da especialidade, permitindo a visualização e o acesso precisos das áreas afetadas.

Perto de movimentadas e estratégicas rodovias como a SP-66, Mogi-Dutra, Índio Tibiriçá e Ayrton Senna, o hospital está preparado, garante ele, para receber vítimas de acidentes graves que, geralmente, provocam fraturas expostas e exigem imediatismo no diagnóstico e intervenção. As lesões nos membros inferiores são as mais comuns, destacando-se perna e tornozelo. O experiente médico faz um alerta: por conta do frio (meias, agasalhos e cobertores são necessários), o risco de quedas aumenta em idosos, exigindo atenção redobrada dos mesmos e seus familiares.

Também coordenador da Ortopedia, o médico Diego Alves Ferreira pondera sobre a relevância de seguir protocolos de atendimento de acordo com o tempo de socorro recomendado a partir do instante do trauma. "A ação até seis horas depois de uma fratura exposta e de duas horas após uma luxação importante é indispensável", ensina. Em alguns casos, a demora pode ocasionar infecções sérias e até a amputação de membros. "Faz toda a diferença trabalhar dentro do hospital, que tem centro cirúrgico e equipes multidisciplinares', completa.

Mais informações sobre as especialidades atendidas no Hospital Santa Maria de Suzano e os convênios contemplados podem ser obtidas pelo telefone 4746-5188 e site www.hospitalstamaria.com.br.