'Ilumina Suzano' fecha balanço de 2022 com 13 mil atendimentos

O projeto “Ilumina Suzano”, promovido pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, efetuou um total de 13.517 reparos na iluminação pública ao longo do ano passado, resultando em uma média de 37 serviços por dia. Os números levantados pela pasta incluem a substituição de lâmpadas, a troca de reatores de energia, a reforma do sistema de cabos e a alteração de peças como relés, disjuntores e conectores.

Dentro deste período, o setor recebeu chamados por meio do aplicativo Ilumina Suzano em todos os 197 bairros, realizando os reparos no prazo de até 72 horas. O serviço está disponível para aparelhos celulares com sistema operacional Android via Google Play (https://bit.ly/IluminaSuzanoApp), ou por iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple), entretanto as solicitações também pode ser feitas por meio do telefone 0800-779-3310 gratuitamente.

Os meses de maior atividade do ano foram março (1.399), maio (1.341), junho (1.295), fevereiro (1.180) e julho (1.139), representando 47% dos atendimentos promovidos ao longo de 2022. Por sua vez, os meses que registraram o menor índice de chamados foram novembro (923) e dezembro (889), que juntos somaram 150 bairros percorridos com a substituição de 1.237 lâmpadas, 675 reatores e de 1.103 cabos.

De acordo com o diretor de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Santos, o trabalho de atendimento é pensado para garantir que todos os chamados tenham uma rápida verificação. “Buscamos suprir a demanda de todos os bairros da cidade que precisam de melhorias na iluminação.

Isso inclui, por exemplo, a substituição de lâmpadas antigas e de maior consumo por outras mais eficientes, ou os reparos nos casos de mau funcionamento”, disse.

O secretário da pasta, Samuel Oliveira, explicou, também, que manter o sistema em pleno funcionamento de forma constante representa a segurança do suzanense. “Um ponto mal iluminado em uma rua dentro de um bairro, à noite, pode se tornar suscetível à prática de crimes ou, ainda, para um acidente envolvendo veículos e pedestres, por falta de visibilidade. Por isso, estamos sempre prontos para agir e garantir a qualidade da iluminação da nossa cidade”, destacou.