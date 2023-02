'Ilumina Suzano' promove mais de 1,1 mil atendimentos em janeiro

O serviço “Ilumina Suzano” efetuou um total de 1.125 ações de reparo na iluminação pública da cidade, constatando uma média de 36 atendimentos por dia durante o mês de janeiro. O projeto, conduzido pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, garante o conserto de pontos requisitados pelos moradores em até 72 horas após a solicitação, de forma gratuita.

O serviço está disponível para smartphones com sistema operacional Android, via Google Play, por meio do link bit.ly/IluminaSuzanoApp, ou por iOS, na App Store no bit.ly/IluminaSuzApple. As solicitações também podem ser feitas por meio do telefone 0800-779-3310.

Os bairros que registraram o maior número de solicitações atendidas, em virtude da maior concentração de pontos de iluminação e de transeuntes, foram Cidade Miguel Badra (51), Ipelândia (40), Cidade Boa Vista (37), a Cidade Cruzeiro do Sul (35) e a Vila Urupês (28). Entretanto vale citar que dos 197 bairros de Suzano, 147 registraram demandas, todas atendidas pelas equipes.

Ao todo, houve a substituição de 851 lâmpadas, 546 reatores e 574 cabos nos primeiros 31 dias de 2023, além de promover reparos gerais em outros componentes do sistema como postes, relés e bocais. Vale ressaltar que um atendimento individual pode incluir revisões em todo o sistema, a fim de garantir o melhor funcionamento possível no ponto em questão.

De acordo com o chefe da pasta, Samuel Oliveira, a rapidez no atendimento é a principal premissa do serviço em Suzano. “São quase 200 bairros em toda a cidade e registramos uma alta quantidade de pedidos por dia. Nosso compromisso de atendê-los dentro de 72 horas nos faz ter uma alta produção, tudo para que os moradores contem com a melhor qualidade possível na iluminação nas ruas, praças e avenidas”, afirmou.

Oliveira ainda destacou que locais bem iluminados contribuem com a tranquilidade dos suzanenses. “Vias com boa iluminação não só garantem o conforto de quem passa por ela, mas também auxiliam na segurança, tanto em casos de prevenção de crimes quanto no trânsito noturno. Em razão disso trabalhamos sem parar para manter o sistema funcionando bem”, finalizou o secretário.