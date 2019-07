Imóveis construídos em área de risco são demolidos pela Prefeitura

A Prefeitura de Suzano demoliu residências das áreas de risco da Cidade Miguel Badra, nas regiões do Planalto e do Jaguari. Por meio de nota, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação da cidade informa que as casas foram construídas irregularmente, bem como as que se encontram com alto risco geológico. A demolição, de acordo com a Defesa Civil, precisou ser feita para garantir a segurança da população. A área está no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o Miguel Badra.

Moradores reclamam do entulho proveniente da demolição das casas. De acordo com os relatos, há duas semanas, alguns imóveis da Rua Viela Cinco foram demolidos e, até o momento, o entulho que sobrou das residências permanece no mesmo lugar.

A reclamação dos moradores é por conta da demora para retirar o lixo. Alguns dizem que o ponto em que as casas estavam agora serve para desovar animais e para usuários de entorpecentes.

"Algumas pessoas usam esse espaço, para acender uma fogueira. O cheiro da fumaça vai para a minha casa, e eu não consigo dormir", afirma um morador, que prefere não se identificar. Ao visitar o local, o DS flagrou o momento em que um morador “trazia” um rato para o terreno. Ele estava dentro de um saco plástico e foi lançado por cima do muro de uma casa, que fica de fundo para o espaço.

Segundo a cuidadora Maria de Lourdes, 59, a cena é comum no local. Ela pede para que a Prefeitura limpe o espaço, para evitar mais problemas. "Não temos condições para morar em um lugar melhor", diz. A pasta de Planejamento Urbano e Habitação diz que acompanha os trabalhos de desocupação e demolição dos imóveis.