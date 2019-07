Implantação de escolas militares desperta interesse no Alto Tietê

Quatro das cinco cidades da região do Alto Tietê (Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes) disseram que é possível uma eventual implantação de escolas cívico-militares nos municípios a partir de análise de projetos.

Promessa que marca o governo federal do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), a ampliação dessas escolas no Brasil é uma das metas mais importantes. O Ministério da Educação (MEC) lançou na última quinta-feira, 11, uma carta-compromisso para melhorar a educação básica do País.

Contada, a Prefeitura de Suzano afirmou que este modelo de escola, por ser referente ao Ensino Fundamental II e Ensino Médio, não compete à administração municipal que atende o Ensino Fundamental I e Educação Infantil. Portanto, o governo do Estado é responsável por eventuais implantações deste tipo de ensino na cidade.

Já a Prefeitura de Itaquá informou que vê com bons olhos a implantação de uma escola deste modelo no município. "As escolas militares tem comprovadamente ótimos índices educacionais, além de influenciar no cotidiano da comunidade em que ela está localizada, melhorando inclusive a segurança. Caso a proposta avance e o projeto seja viável, a administração tem interesse no modelo proposto", diz a nota emitida pelo órgão municipal. A administração municipal ainda reforçou que concorda com o presidente para melhorar a qualidade de ensino da educação básica do Brasil.

A Secretaria de Educação de Ferraz afirmou que todo projeto que contemple, ajude e contribua com a educação é de interesse da pasta responsável. "Toda escola ajuda na formação. A Educação ferrazense está aguardando resultados satisfatórios em outros municípios para que a cidade possa participar do planejamento deste tipo de educação".

A cidade de Mogi ressaltou que é necessário analisar todos os termos deste tipo de projeto e até o momento não há nenhum tipo de estudo sobre isso. Contudo, este assunto poderá ser considerado e analisado futuramente. "Os termos precisam ser analisados e debatidos para ver se isso seria viável à população".

A Prefeitura de Poá informou que não há nenhuma ação que contemple este tipo de educação na cidade. A administração municipal reforçou a questão das escolas de qualidade que estão em funcionamento na cidade. "Poá tem as melhores escolas de Ensino Fundamental do Alto Tietê e a cidade tem registrado avanço contínuo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos Ensinos Fundamental I e II. Este resultado confirma a evolução constante da Educação oferecida pela Prefeitura de Poá", finalizou a nota.