Inadimplência cai 20,9% com 8.267 devedores no comércio

A Associação Comercial de Suzano (ACE) registrou redução de 20,9% no número de nomes inclusos nos registros de inadimplentes no balanço de junho deste ano. A comparação é feita com base no número de inclusões feitas no mesmo período de 2018.

No final do primeiro semestre do ano passado, a associação tinha 10.455 débitos computados. Já em 2019, esse número foi de 8.267.

Além da redução de junho de 2018 para junho de 2019, houve uma queda de 6,3% no número de inadimplentes desde janeiro desse ano, que teve 8.830 nomes na lista. O mês em que a associação atingiu o pico no número de devedores em 2019 foi abril, com 9.342 nomes.

O mês que teve maior diferença de registros de um ano para o outro foi maio, com 4.498, sendo 13.371 em 2018 e 8.873 em 2019, representando queda de 33,6% do mês de maio do ano passado para o do ano atual.

Já a maior diferença de um mês para o outro só no ano de 2019 aconteceu entre os meses de maio e junho. Pelo menos 606 nomes foram retirados da tabela de inadimplentes do mês 5 para o mês 6, representando queda de 6,8% em apenas 30 dias.

Nomes limpos

De acordo com os dados enviados pela ACE, o mês de junho/2019 fechou com 6.093 nomes regularizados. Esse foi o mês em que o número de débitos excluídos esteve mais alto até agora no ano, passando pela primeira vez da marca dos 6 mil.

No comparativo com o mesmo período de 2018, no entanto, houve queda de 6,3%. No ano passado, 6.508 pessoas fecharam o mês de junho no azul, 415 a menos do que no ano atual.

Mesmo com queda na comparação de um ano para o outro, o número de exclusões de débitos em 2019 apresentou leve aumento desde o início do ano. Em janeiro, 5.911 pessoas haviam regularizado dívidas, 182 a menos do que os 6.093 atuais, representando 3% de aumento no número de regularizações.

Consultas

O número de consultas realizadas no banco de dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) em junho de 2019 foi de 53.549. Esse número só não é maior do que o de fevereiro, com 54.967. Ao final de junho de 2018, haviam sido feitas 46.593 consultas, 14,9% menos acessos do que no ano atual.

O mês com menor número de acessos no primeiro semestre deste ano foi janeiro. Pelo menos 36.379 pessoas acessaram os dados do SCPC para consulta.