Infestação de caramujos preocupa Jardim Imperador em Suzano

Um terreno com mato alto, localizado na Rua Otávio Miguel da Silva, no Jardim Imperador, provoca a proliferação de caramujos. A Prefeitura de Suzano informou que o proprietário deve ser notificado, mais vezes, para que a limpeza do local aconteça.

Um produto próprio de combate aos caramujos foi aplicado por cima do muro, situado na via, sem entrar no terreno.

Mas mesmo assim, o proprietário deve limpar o local que vem chateando alguns vizinhos, informou a Prefeitura.

O DS foi até o local ontem e ouviu reclamação dos moradores. "Em épocas de chuva a aparição é mais frequente", conta Wellington Mizael, 61 anos.

Para os moradores, são ‘caramujos africanos’. A história conta que eles chegaram até o Brasil para ajudar a indústria alimentícia, com o intuito de cozinhar escargot. Porém acabaram migrando para outras áreas. Eles podem ser vetores para algumas doenças, dentre elas um tipo de meningite chamada osinofílica ou angiostrongilíase cerebral.

"Quando chove os caramujos passam por cima do muro e conseguem se alastrar nas ruas e calçadas", afirma Gilberto Almeida, cabeleireiro de 53 anos. Além de caramujos no local, o morador reclama também do surgimento de abelhas.

"Não consigo deixar a janela aberta. É perigoso, já que moro do lado do terreno", relata Mário Lúcio, 70 anos.

Para que aconteça a eliminação desses moluscos, é necessário que o local seja saneado para que eles não se reproduzam.

Fazer a destinação correta dos lixos e manutenção de terrenos baldios é essencial.

A Prefeitura de Suzano realizou visita às residências de acordo com a denúncia. A administração informou que é importante que o morador entre em contato com o setor responsável e agendar uma vistoria no telefone: 4745-2064.