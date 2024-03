Iniciativa da Soulcial capacita entidades rumo aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Em um esforço conjunto para promover ações concretas em prol do desenvolvimento sustentável, a Soulcial reuniu nesta semana algumas Organizações da Sociedade Civil (OSCs), no Polo Digital em Mogi. O workshop, intitulado "Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Prática”, foi uma iniciativa pioneira liderada pela Soulcial, em parceria com a startup Diversidade Digital e entidades sociais parceiras.

“O evento foi um momento importante na Soulcial, em que foi possível aprofundar junto às entidades sociais parceiras o tema dos 17 ODS, como forma de transparência e medição de impacto realizado, além da conexão entre os envolvidos”, disse a co-CEO Soulcial, Juliana Bertin. Segundo ela, os resultados iniciais foram promissores, com as entidades demonstrando interesse em responder e colaborar para fortalecer a atualização dos ODS em suas práticas. O próximo passo envolverá discussões mais aprofundadas e reuniões individuais para finalizar a identificação dos ODS e metas específicas de cada entidade.

Para Roberto Souza, da Diversidade Digital, conduzir o workshop junto às OSCs foi uma experiência enriquecedora que reafirmou a crença em um futuro melhor para as próximas gerações: “A combinação de apresentação teórica seguida por atividades práticas permitiu observar o comprometimento das pessoas e de suas organizações em implementar os ODS em suas operações. Receber o feedback de que o conteúdo apresentado não é facilmente acessível e precisa ser replicado foi esclarecedor, destacando a importância de iniciativas como essa para que o Brasil alcance as metas definidas e promova um engajamento real das empresas”.

A ação contou com a participação ativa das entidades: Apae Poá, Apae Mogi, CaJu (Associação Caminhando Juntos - Salesópolis), Associação Raios de Sol (Mogi das Cruzes), Abape (Associação Batista da Penha – São Paulo), AAMAE (Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança - Suzano) e Serviço Social Batuíra (Poá). Essas organizações foram selecionadas estrategicamente pela Soulcial, devido ao seu histórico de engajamento comunitário e impacto positivo em suas respectivas áreas de atuação. No evento, as entidades tiveram a oportunidade de identificar os ODS relevantes para suas atividades e as metas alcançadas até o momento.

O sucesso do evento refletiu-se não apenas nas avaliações positivas das entidades participantes, mas também na atmosfera de colaboração e troca de conhecimento que permeou todo o encontro. Este evento marca o início de uma série de iniciativas semelhantes. A meta, de acordo com a Soulcial, é replicar o modelo com todas as entidades parceiras.

Entidades

“Ao conhecer as 17 metas globais, nossa visão foi ampliada. Deixamos de ver as ODSs apenas como um selo, mas uma responsabilidade de todos”, disse Deolinda Santos, coordenadora de projetos da entidade CaJu, de Salesópolis (SP). Para Wellington Martins, um dos líderes dos projetos sociais da AAMAE, de Suzano (SP), o workshop trabalhou a conexão entre os ODSs e à missão das entidades, bem como dos projetos que elas desenvolvem: “Isso ajuda a nos conectarmos com novos parceiros e a captar novos recursos para nossos projetos”.

Os 17 ODS são uma agenda global composta por 17 metas interconectadas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Elas abrangem áreas como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, saúde, bem-estar, energia limpa, ação climática, entre outros. Esses objetivos visam promover um desenvolvimento econômico, social e ambiental equilibrado e sustentável em todo o mundo.