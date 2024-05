Inscrições para a 6ª Conferência das Cidades estão abertas

As inscrições para a 6ª Conferência das Cidades de Suzano já estão abertas. Por meio do link bit.ly/conferenciadascidades_suzano, os munícipes podem confirmar a participação no evento, que será realizado em 8 de junho (sábado), entre 9 e 17 horas, no Colégio Unisuz (rua Barão de Rio Branco, 397- Vila Costa). Nessa data, os interessados em representar o município nas etapas posteriores podem se candidatar para serem delegados entre 9 e 11 horas. O encontro, aberto a todos os públicos, visa contribuir com a elaboração de políticas públicas em níveis municipal, estadual e federal, conforme as demandas observadas em cada localidade. A realização da atividade é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

As propostas aprovadas na etapa municipal poderão ser levadas para a 7ª Conferência Estadual das Cidades, que será nos dias 5 e 6 de julho, no Memorial da América Latina, na capital paulista, com até 25 delegados de Suzano, e para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, a ser realizada em novembro, em data ainda a ser definida, com base no tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

As três etapas de discussão respeitarão os três eixos temáticos definidos pelo Ministério das Cidades para este ano. O primeiro prevê a “articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas de Habitação, Saneamento e Mobilidade”. O segundo se relaciona à “gestão estratégica e financiamento”, agregando gestão do controle social e gestão metropolitana. Já o terceiro eixo discutirá temas transversais, perpassando por ações ligadas à “ sustentabilidade, emergências climáticas, transformação digital, segurança e enfrentamento de controle armado”.

A etapa de abertura de inscrições dá sequência ao cronograma relacionado à organização da conferência municipal, que foi iniciado em 3 de maio (sexta-feira), quando foi escolhida a comissão organizadora durante encontro que contou com a participação de representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Comdur), do Conselho Municipal de Habitação (CMH) e do Conselho Municipal de Transporte (CMT), além de membros de entidades civis ligadas à questão da moradia.

O grupo escolhido foi formado por sete pessoas, sendo quatro nomes ligados ao Poder Público e três representantes da sociedade civil. Por parte da administração municipal integram a lista a diretora de Planejamento Territorial, Eliene Coelho; o assessor da diretoria de Habitação, Valdecir Alves; a arquiteta da diretoria de Habitação, Leticia Mianni e o assessor da Secretaria Municipal de Governo, Jeziel Magalhães. Das entidades ligadas à moradia saíram os três nomes da sociedade civil: Andréia Vaz Tostes, da Associação Beneficente Buscando Meu Lar (Abusmelar); Nice Couto, da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo (Facesp); e Maria Aparecida de Mattos, da Central Pró-Moradia Suzanense (Cemos).

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, afirmou que a participação expressiva dos munícipes é fundamental para que as propostas possam contemplar as demandas das diferentes localidades do município . “Convidamos todos para participar deste grande evento, que proporcionará um momento de debate sobre o nosso desenvolvimento. Queremos discutir soluções que busquem, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida dos moradores, por meio de políticas públicas que considerem aspectos ligados à sustentabilidade, inclusão e justiça social”, avaliou Vieira.