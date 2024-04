Inscrições para concurso público terminam nesta quinta-feira

O prazo de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Suzano que visa ao preenchimento de 18 vagas em nove funções diferentes, além de formação de cadastro reserva para outros dez cargos, com salários que variam de R$ 1.898,51 a R$ 9.164,82, terminam nesta quinta-feira (11/04). As provas serão realizadas em 19 de maio e não mais no dia 28 de abril, após retificação do primeiro edital lançado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, responsável pelo certame, que disponibiliza todas as informações referentes às etapas do processo no site www.nossorumo.org.br.

Serão dez vagas destinadas ao cargo de auxiliar de desenvolvimento educacional, com exigência de ensino médio completo, sendo sete de ampla concorrência, duas exclusivas para cota racial e uma reservada para pessoa com deficiência (PCD). As outras oportunidades contemplam três funções que exigem ensino médio técnico completo, incluindo agente fiscal ambiental, agente fiscal patrimonial e mecânico de Manutenção, todos com uma vaga cada; além de outras cinco oportunidades de nível superior para os cargos de fonoaudiólogo, médico do Trabalho, médico ginecologista - 20 horas, médico ocupacional ambulatorial 20 - horas e médico psiquiatra infantil - 20 horas, também com uma vaga cada.

Haverá ainda formação de cadastro de reserva para as funções de cozinheiro escolar, com exigência de ensino fundamental completo; e outras funções de nível superior que contemplam os cargos de farmacêutico, médico clínico geral - 20 horas, médico dermatologista - 20 horas, médico neurologista - 10 horas, médico neurologista - 20 horas, médico pediatra - 10 horas, médico pediatra - 20 horas, médico psiquiatra - 20 horas e médico urologista - 20 horas.

Os salários são de R$ 1.898,51 para o cargo de ensino fundamental completo; R$ 2.126,14 para os cargos de ensino médio completo; R$ 3.299,19 para as funções de agente fiscal ambiental e agente fiscal patrimonial; R$ 2.984,61 para a função de mecânico de Manutenção; R$ 7.168,72 para os cargos de farmacêutico e fonoaudiólogo; R$ 9.164,82 para os cargos de médico clínico geral - 20 horas; médico dermatologista - 20 horas; médico do Trabalho; médico ginecologista - 20 horas; médico neurologista - 20 horas; médico pediatra - 20 horas; médico psiquiatra - 20 horas; médico psiquiatra infantil - 20 horas e médico urologista - 20 horas; R$ 4.581,28 para médico neurologista - 10 horas e médico pediatra - 10 horas; e R$ 3.299,19 para médico ocupacional ambulatorial - 20 horas.

Para os cargos de cozinheiro escolar, auxiliar de desenvolvimento educacional, agente fiscal ambiental, agente fiscal patrimonial, mecânico de Manutenção e médico ocupacional ambulatorial, serão fornecidos vale alimentação no valor de R$ 436, cesta básica no valor de R$ 261,60 e vale transporte. Para os demais serão concedidos vale transporte e vale alimentação no valor de R$ 436.

As provas objetivas, com 30 questões, exigirão conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos para as funções de cozinheiro escolar, auxiliar de desenvolvimento educacional, farmacêutico e fonoaudiólogo. Para quem for se candidatar para agente fiscal ambiental, agente fiscal patrimonial e mecânico de Manutenção, além das disciplinas citadas, ainda serão cobradas noções de informática. Já as provas destinadas aos médicos contarão com questões que abordarão conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e também Legislação e Políticas de Saúde. A aplicação da prova prática, para os cargos de cozinheiro escolar e mecânico de Manutenção, e a avaliação presencial da cota racial acontecerão nos dias 22 e 23 de junho, ou somente em um dos dois dias.

Para os cargos de ensino fundamental completo, ensino médio completo e para as funções de farmacêutico e fonoaudiólogo, a jornada de trabalho é de 40 horas. Para o restante dos cargos, a carga horária já é citada na própria referência da função, com exceção de médico do Trabalho, cuja carga horária é de 20 horas semanais. O valor das inscrições é de R$ 56, para o cargo de ensino fundamental completo, de R$ 73 para os de ensino médio completo e ensino médio técnico completo; e de R$ 98 para os de ensino superior completo.

Entre os requisitos básicos para inscrição e posterior exercício das funções, o candidato precisa ser brasileiro nato, naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses. O candidato também deve ter, na data da nomeação, idade igual ou superior a 18 anos e, no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar. Também é exigido estar quite com Justiça Eleitoral e possuir documentação comprobatória informada no edital.

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, afirmou que o certame abre mais uma oportunidade para os interessados em ingressar no serviço público municipal. “Este concurso tem uma abrangência expressiva por contemplar quase 20 atividades profissionais. Procuramos garantir o número de vagas que possa suprir as necessidades da administração municipal”, disse a chefe da pasta.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que a prefeitura vem promovendo concursos anualmente desde 2018, para garantir oportunidades a novos servidores. “Entendemos que essas medidas possibilitam o aumento de nosso efetivo de servidores, além de gerar renda a muitas famílias, impactando diretamente na prestação de serviços à população. Desejamos boa sorte a todos”, ressaltou Ashiuchi.