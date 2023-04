Inscrições para o Passe Livre Estudantil se encerram amanhã

Até o momento, a Secretaria Municipal de Educação recebeu 4.677 inscrições, ao passo que 2.018 pedidos já foram aprovados por se enquadrarem na qualificação para obter a gratuidade, a partir dos documentos apresentados. Do total de solicitações, 2.503 são para requerer a continuidade do benefício, enquanto outros 2.174 estão postulando o Passe Livre pela primeira vez.

O número de estudantes contemplados com o benefício neste semestre supera em 53% o quantitativo registrado no mesmo período do ano passado. Já em relação ao perfil dos estudantes inscritos, a maior parte integra o ensino universitário (47%) e técnico (31%).

O suzanense que for se inscrever pela primeira vez ou renovar seu benefício, deve clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 1º Semestre de 2023” e inserir seu CPF. Em seguida, o estudante informará os dados pessoais como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto.

Após o preenchimento, o usuário deve salvar e imprimir o formulário, o encaminhando para validação da instituição de ensino. Passada essa fase, o interessado deve enviar o documento, a Folha Resumo do CadÚnico, RG, CPF e o comprovante de endereço pelo site do programa. O material será analisado, bastando ao munícipe aguardar a aprovação ou pedido de resolução de possíveis pendências da sua inscrição diretamente no portal.

Além da inscrição no site, o solicitante ainda pode encontrar as seções “Dúvidas Frequentes”, “Tutorial de Cadastramento” (em vídeo) contendo o passo a passo para realizar a inscrição no benefício e ainda o cronograma completo das etapas no semestre, assim como as exigências no momento do envio da documentação.

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, orienta a população a realizarem as inscrições o quanto antes. “A administração municipal está mobilizada para atender os estudantes que têm o direito à gratuidade. A partir daí, o interessado poderá disponibilizar a documentação necessária para proporcionar a concessão do benefício”, recomendou o chefe da pasta.

“Nossa missão é pensar como podemos potencializar o desenvolvimento dos estudantes da cidade e isso inclui fatores externos à sala de aula, como o deslocamento às instituições de ensino. Estamos sempre atentos às necessidades da nossa população e de que maneira podemos proporcionar as condições adequadas para facilitar o acesso dos estudantes à educação”, pontuou Bassini.

