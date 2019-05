INSS recebe agendamentos de perícias no 1º dia após retomada de atendimento

O serviço de perícias médicas na Agência da Previdência Social (APS) de Suzano retornou nesta quarta-feira (15) com os atendimentos após quase 15 dias de interrupção dos trabalhos. Segundo a Secretaria da Previdência - órgão vinculado ao Ministério da Economia - o agendamento na unidade está ocorrendo normalmente e cerca de 135 perícias já foram realizadas ontem no local.

Para agendar as procedimentos, os segurados podem fazer a solicitação pela internet ou pelo telefone 135. A unidade de Suzano já consta novamente no sistema da Previdência Social.

Na segunda-feira (13), o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) se reuniu com a subsecretária de Perícia Médica Federal, Karina de Teive e Argolo, para pedir a suspensão do encerramento do serviço, e teve como resposta a confirmação da volta dos atendimentos na unidade suzanense. A deputada federal Kátia Sastre (PR) também se reuniu com a subsecretária, dias antes, para pedir a volta das perícias na cidade.

Além dos deputados federais, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da subseção de Suzano, presidida por Wellington dos Santos, juntamente com a Prefeitura de Suzano, a Câmara Municipal e o deputado estadual Estevam Galvão (DEM), também solicitaram ao governo federal a volta do setor ao município.

Na terça-feira (14) o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), se reuniu, em Brasília, com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, e também recebeu a confirmação da volta dos atendimentos. Na ocasião, Ashiuchi solicitou a pasta federal um novo prédio do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para a população suzanense. Em resposta, o secretário afirmou que irá estudar a possibilidade de construção de uma nova unidade.

Por mês, a APS de Suzano realiza, em média, mais de 1,3 mil perícias. Quando foi anunciado o fim dos atendimentos, os dez médicos que trabalhavam no local foram transferidos para as APSs de Guarulhos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Com o retorno, todos foram transferidos de volta.