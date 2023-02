Instituto Virtutis lança campanha de arrecadação

O Instituto Virtutis, em Suzano, lança campanha de arrecadação de doação automática de Nota Fiscal Paulista. As doações não terão custo nenhum ao doador e ajudará a Paróquia Santa Rita de Cássia a executar as obras de caridade no bairro. A doação da nota de forma automática gera um retorno maior, dependendo do item que for comprado. Para participar da doação da igreja é preciso fazer um cadastro pelo site da NFP de São Paulo https://portal.fazenda.sp.gov.br/.../Guia-Cadastro-PF.aspx.

O cadastro tem que entrar como doação automática no Instituto Virtutis. Para isso precisa acessar o sistema como consumidor, clicar em entidades: doações de cupons com CPF (automática). Em seguida terá uma mensagem a respeito da doação automática que informa sobre o início e prazo de validade da doação, além de outras informações importantes. Na sequência o doador deve Clicar em "pesquisar"e digitar o CNPJ da entidade social: 10.929.544/0001-96 (Instituto Virtutis).

Depois clique novamente em pesquisar e selecione a entidade, clicando no círculo do lado esquerdo dos dados da entidade. Em seguida clique em avançar e confirme a doação automática.