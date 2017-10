Internet fraca dificulta uso de aplicativo com horários e itinerários dos ônibus

A Radial Transportes, empresa responsável pelas linhas de ônibus municipais de Suzano, ainda realiza testes para a implantação do aplicativo (app) Moovit. A previsão estipulada em abril era de que a plataforma fosse definitivamente estabelecida a partir deste semestre. Contudo, a infraestrutura tecnológica da cidade tem prejudicado o envio de informações em tempo real. Ao menos 27 mil usuários serão beneficiados por dia no município.



O Moovit é o aplicativo líder de transporte público em todo o mundo para a transmissão de itinerários e horários em tempo real aos passageiros. Embora a expectativa fosse de que a implantação do sistema acontecesse nas linhas de Suzano ainda neste ano, o processo perdura em testes por conta da baixa estrutura tecnológica do município, incluindo a lentidão da internet estabelecida, o que confere atrasos às informações fornecidas entre os ônibus e os celulares. "Nossa intenção é adotar uma ferramenta que facilite realmente a vida dos nossos usuários", pontuou a Radial.



A novidade foi divulgada pela empresa em abril. Na ocasião, o gerente administrativo da Radial, Alexandre Parisi, falou sobre a importância dos testes. "Tudo que envolve tecnologia demanda testes de verificação da funcionalidade. Os testes estão em andamento, é possível localizar algumas linhas, mas estamos buscando deixar todas as possibilidades. O intuito é trazer facilidade, não podemos correr o risco de causar transtornos. O projeto está para ser concluído durante o segundo semestre, no final do ano". Outras parcerias com a Moovit beneficiam os usuários da São Paulo Transportes (SPTrans), Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos (EMTU) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O aplicativo é disponível para Android e iOS.



O modelo desenvolvido para Suzano objetiva informar o horário em que o ônibus passará no ponto, quais linhas atendem à determinada região da cidade e itinerários. "Vimos que Suzano era propensa a receber o app pelo tamanho territorial, tipo de frota, quantidade de ônibus e diversidade de linhas ", esclareceu Parisi.