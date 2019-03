Inundação em frente de escola no Miguel Badra prejudica alunos

As chuvas da última segunda-feira provocaram transtornos para quem precisa transitar pela Rua Mário Bochetti, altura do nº 644, em frente a EMEF Avelino de Lima Franco, no Miguel Badra. A água ocupou grande parte do local, dificultando a passagem de veículos e tornando praticamente impossível acessar a escola a pé pela entrada principal.

Segundo moradores, a água sobe pelas bocas de lobo, quando um córrego próximo ao local enche. Foi possível ver a marca d'água mais alta nas paredes da parte externa da escola.

Luzia Cardoso mora perto do local há mais de 20 anos. Ela tem um filho que estuda na escola, e conta que o problema de alagamentos no trecho é recorrente. "A água sobe e invade as casas e o posto de saúde e ninguém resolve. Não vejo ninguém limpando o esgoto."

Manoel Ferreira, morador da região, conta que várias ruas do entorno também alagam. Ele acredita que a construção de um piscinão no local possa resolver o problema. "Atrás da pista tem um terreno enorme, poderiam fazer um piscinão para essa água escoar para lá. Na Avenida Miguel Badra também alaga. Minha casa é feita com tijolos na entrada, para a água não entrar.

A Prefeitura se pronunciou alegando que é preciso aguardar o nível do rio baixar e que, por enquanto, os alunos estão usando uma entrada lateral para entrar no prédio escolar.