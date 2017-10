Investimentos do Sesi-SP no Alto Tietê atingem marca de R$ 150 milhões, aponta Paulo Skaf

Os investimentos do Sesi-SP no Alto Tietê chegam a marca de R$ 150 milhões. A região tem três unidades da escola modelo, localizadas nas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos. O capital investido foi divulgado nesta sexta-feira (6) pelo presidente da instituição, Paulo Skaf. Ele esteve na sede da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) para assinar o convênio do programa Atleta do Futuro com Biritiba Mirim, além da inauguração do posto de atendimento do Sebrae Aqui, que atende na sede da associação suzanense. A solenidade contou com a presença do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), o prefeito de Biritiba Mirim, Jarbas Ezequiel de Aguiar (PV), o Professor Jarbas, o ex-prefeito Marco Bertaiolli, entre secretários e autoridades do Alto Tietê.

Para Skaf, as escolas da região se equiparam com as melhores instituições do mundo. Ele comparou-as a unidades de ensino fundamental e médio de países como Alemanha e Coréia do Sul. Ao DS, o presidente do Sesi-SP disse que o investimento empregado na região consegue suprir a demanda, inclusive não tendo expectativa de novas unidades para as demais cidades. “Investimentos quase R$ 150 milhões no Alto Tietê. Em Suzano, temos uma das melhores escolas do mundo. Desafio qualquer instituição ser melhor que temos aqui. Em Mogi, a gente deverá concluir até o ano que vem a construção de uma unidade”, disse.

O presidente do Sesi-SP também falou sobre a importância ao firmar convênio com Biritiba Mirim para receber o programa Atleta do Futuro. E disse ainda os benefícios que o suzanense terá com o posto do Sebrae Aqui. “O Sebrae tem o foco no empreendedorismo. Dar oportunidade às pessoas em receber cursos e qualificá-las. É dar oportunidades àqueles que estejam desempregados, ou reforçar as pessoas que estão empregadas”.

Skaf também contou sobre os benefícios que as instituições trazem e trarão à população do Alto Tietê, principalmente a longo e curto prazo. “Tudo isto esta ligado. Nosso investimento são as pessoas. Quando você investe em educação, cultura, esporte, cultura, você esta investimento e fazendo o melhor. É assim que construiremos o País dos nossos sonhos”, enfatizou.

Segundo o presidente da ACE, Neder Romanos, a inauguração do posto do Sebrae Aqui já apresenta bons resultados. Isto porque já realizou mais de 2,5 mil atendimentos. “Este posto é o que mais atendeu na região. Já havíamos dado início às atividades do posto, porém, a inauguração oficial seria com a presença do Skaf (Paulo). Essa inauguração só mostra a força que a cidade tem, principalmente em buscar o melhor”.