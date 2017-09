Israel Lacerda pede desfiliação do PTB e deve sair candidato a deputado

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Israel Lacerda, deixou nesta quinta-feira (28) o PTB e deve se filiar a outro partido na próxima semana para sair como candidato a deputado estadual ou federal nas eleições do próximo ano. Há mais de 15 anos atuando pelo partido e, desde 2009, como presidente, ele afirmou que a passagem foi cumprida com sucesso.

"Desfiliei-me do PTB. Completei um ciclo, onde é importante ressaltar que o PTB saiu de um partido coadjuvante no cenário político de Suzano e se tornou protagonista das duas últimas eleições. Inclusive, disputando o primeiro segundo turno da história da cidade. Além disso, garantiu o assento na Câmara de novo com parlamentares. Outro ponto a ser destacado é que de todos os candidatos a prefeito em municípios do PTB do Estado de São Paulo, eu fui o mais votado. O sentimento é de dever cumprido", enfatizou.

Lacerda disse que pelo partido trabalhou em prol ao povo suzanense. "Sinto que trabalhei muito. Honrei o nome do partido e nunca usei a legenda para negociação pessoal, como acontece nesse meio político. Mantive-me em oposição aos ex-prefeitos Marcelo Candido, Paulo Tokuzumi e o atual Rodrigo Ashiuchi. Em nenhum momento me aproximei porque queria uma participação no secretariado ou outro cargo”.

Além disso, Lacerda contou quais são suas pretensões em outro partido. "Estou avaliando com meu grupo político o melhor, pois tenho responsabilidade de 56 mil pessoas que votaram em mim na última eleição. Quero continuar trabalhando por elas e pela cidade. Não posso jogar a toalha. Tenho responsabilidade e vou procurar um partido para que o meu projeto continue vivo. Vou buscar um caminho para disputar vaga na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, ou na Câmara dos Deputados, como deputado federal. Irei lutar por isso, mas ainda não decidi. Já sai a candidato deputado federal em 2010, mas na época estava iniciando o cenário na política e foi bem tempestiva. Agora estou maduro”.