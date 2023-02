Itaquá assina ordem de serviço de 1,7 mi para obras de infraestrutura no Pequeno Coração

A Prefeitura de Itaquaquecetuba assinou na última sexta-feira (10) a ordem de serviço para o início das obras de infraestrutura na rua Fernão de Magalhães, no bairro Pequeno Coração. A cerimônia contou com a presença de secretários, adjuntos, vereadores e do prefeito Eduardo Boigues.

Com investimento de R$ 1,7 mi, o local vai receber drenagem, pavimentação asfáltica, implantação de meio fio e sarjeta. Os serviços serão revertidos não apenas em infraestrutura, como também em segurança, saneamento e principalmente dignidade para a população.

"É uma obra que parece simples, mas que tem muitos simbolismos. Primeiro porque é uma importante via do bairro, então todos serão beneficiados. Além disso, há muito tempo essa obra era pleiteada pela população, que agora vai ter dignidade no trajeto, na moradia e na qualidade de vida", disse o prefeito Eduardo Boigues.

"São quase R$ 2 milhões para resolver, de uma vez por todas, esse problema de muitos anos aqui no Pequeno Coração. Há mais de 20 anos não víamos a cidade com obras estruturais, que vão mudar a vida das pessoas. Estamos reconstruindo nossa querida Itaquá", completou o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.