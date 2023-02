Itaquá assina ordem de serviço para reforma do Campo Esportivo Caiuby

A Prefeitura de Itaquaquecetuba assinou na última segunda-feira (6) a ordem de serviço para iniciar a reforma do Campo Esportivo Caiuby (CEC), instalado na rua Arandú, no Jardim Caiuby. Com investimento de R$ 4,3 mi, a previsão é de que o trabalho seja concluído em 12 meses. A assinatura contou com a presença de secretários, vereadores e do prefeito Eduardo Boigues.



O novo campo terá grama sintética de seis centímetros, sistema de drenagem, vestiários, arquibancada, contenção de segurança com a construção de um muro de gabião, estacionamento, iluminação de LED e paisagismo. O espaço tem por objetivo dar mais qualidade de vida e fomentar o esporte no bairro com os tradicionais campeonatos do futebol de várzea.



"Quem praticou esporte a vida toda, envelhece de uma maneira. Quem não praticou, envelhece de outra. Quando pensamos na reforma ou construção de um campo, estamos falando em saúde. Esse campo vai trazer bem-estar às crianças, adolescentes, adultos e idosos", disse o prefeito Eduardo Boigues.



O secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa, destacou os benefícios do campo que pretende trazer novas perspectivas para o bairro. "O Caiuby é um bairro tradicional da cidade, com diversos times e crianças que há muito tempo precisam de um espaço adequado para a prática de atividades. É mais uma grande obra em andamento na nossa cidade", celebrou.



Recém-empossado secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Oliveira também celebrou a conquista e já vislumbra novos projetos para o local. "Vamos ter mais um grande equipamento esportivo na cidade. Um lugar para as famílias aproveitarem, com escolinha de futebol, vôlei, basquete, entre outros", finalizou.