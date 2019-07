Jardim Quaresmeira vai ganhar nova escola municipal

Uma nova escola municipal é construída atualmente no Jardim Quaresmeira e já está com 80% das obras prontas. A expectativa é de que o imóvel seja entregue à população até o mês de outubro. O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi vistoriar nesta semana o prédio ao lado de representantes da MRV Engenharia, responsável pela edificação da unidade.

Com investimento de R$ 1,8 milhão, a escola é contrapartida da empresa pelos impactos da construção de um conjunto residencial na estrada Santa Mônica, no mesmo bairro. A previsão é de que a unidade atenda 360 crianças do ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano), em seis salas, conforme o modelo estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Durante a vistoria, ao lado do diretor da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação Ricardo Hatiw Lú, da coordenadora de Desenvolvimento Imobiliário da MRV, Giselle Gomes Osti, e do coordenador de Produção da empresa, Marcelo Pompermayer, o chefe do Executivo conferiu a estrutura e os serviços elétricos e hidráulicos da unidade, que está localizada na rua Eunice Arqueira Inocencio.

Segundo o chefe do Executivo, ao lado da futura unidade de ensino, a prefeitura já conta com a Escola Municipal José Braz Neto, que atende 180 crianças em creche e pré-escola. “Teremos, então, uma continuidade para as crianças. Elas ficarão na creche e pré-escola da (EM) José Braz e, de lá, serão encaminhadas para a nova escola, que será do 1º ao 5º ano”, detalhou.

Ashiuchi lembrou que a empresa está custeando 100% da obra. “Fico feliz da parceria público-privada. Será mais uma escola para Suzano, mais uma unidade de ensino para a região do Jardim Quaresmeira e mais qualidade de vida para as famílias. Nossa gestão, até o momento, já entregou escola no Jardim Europa, no Miguel Badra e na Casa Branca, além de ter aberto mais cinco creches conveniadas. Isso é fruto do nosso compromisso com as famílias suzanenses”, concluiu.