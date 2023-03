Jota Quest é a grande atração do primeiro dia da ExpoSuzano

Quem quiser entrar cedo na área de eventos e voltar para casa durante a programação, pode retornar à noite sem ter a necessidade de obter um segundo ingresso. A mesma entrada do acesso será devolvida na primeira saída. Com este bilhete, será possível acessar o espaço novamente no horário desejado.

O vocalista Rogério Flausino gravou um vídeo especial para a divulgação do evento, chamando os suzanenses para a abertura das celebrações do aniversário. “Alô galera de Suzano. Estaremos com vocês ao vivo para fazer um showzão, que marcará nossos 25 anos de caminhada. Por isso estou aqui, fazendo um convite mais do que especial, para que possamos nos encontrar e comemorar os 74 anos da nossa querida cidade”, convocou Flausino.

Os que garantiram ingressos para o primeiro dia do evento serão recebidos com muita música, gastronomia e artesanato. Além de DJ no Palco 2, o público poderá desfrutar, já no fim da manhã, da Feira de Artesanato que será disposta logo na entrada do parque e contará com dezenas de artesãos expondo seus produtos e suas técnicas. A partir das 16 horas, a culinária local entrará no circuito com a Feira Gastronômica montada em frente ao Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares, disponibilizada pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano. Já caminhando para o final da tarde, às 17 horas, a dupla sertaneja da região Marcos e Bueno se apresenta no Palco 2.

No sábado (01/04), o grande destaque do dia é o show do sambista Diogo Nogueira, a partir das 20 horas. Por sua vez, a programação de domingo (02/04) traz como grandes presentes, na data que marca a emancipação político-administrativa do município, a dupla sertaneja Matheus e Kauan, às 19 horas, e a Orquestra Filarmônica Bachiana do Sesi/SP, sob a regência do maestro João Carlos Martins, que se apresenta mais cedo, às 15 horas, na Arena Suzano.

A família suzanense poderá começar a aproveitar desde cedo as atrações do sábado no Parque. A partir das 8h30, começam os destaques do Pavilhão Zumbi dos Palmares, com aula aberta de zumba, seguida da banda Guarda Mirim, e apresentação de escolas de dança da cidade. Nesse mesmo local, a partir do meio-dia, começam as atrações circenses, com a Cia. Mina do Riso e Combuca da Judite. A programação da tarde, no pavilhão, continua com shows musicais de Duda Caetano, Aleister Borges, Bianca Cirillo, Renato Porchelli e Banda, 3D5 Banda e Wrox Banda. No Palco 2, haverá apresentação de DJs entre 11 horas e 12h45. Daí em diante, começam os shows, em sequência, de Jonhy Lua, Leon Jr., Nathan Ginach e Raffa Augusto.

No domingo, data em que é comemorado o aniversário, também ocorrem atividades durante todo o dia. No Pavilhão Zumbi dos Palmares haverá aula aberta de zumba a partir de 8h30, seguida da atração circense Art Nossa Eventos e da Orquestra Suzanbrass. A música segue pela tarde com as apresentações de Lissin, Bom Ambiente, Forró da Lili, Sonzera, Drive Tuka e Groove do Tim. Já no Palco 2, além dos DJs que ditam o ritmo no espaço de eventos entre 11 horas e 11h45, entram em cena, a partir do meio-dia, Retrosfera, Chiquinho e Teresa, Espora Country e Simão e Felipe.

Parceria

Os três grandes shows que marcarão o início das comemorações pelo 74º aniversário de Suzano - Jota Quest, Diogo Nogueira e Matheus e Kauan - foram viabilizados com recursos da iniciativa privada, ou seja, sem o uso de dinheiro público. Por isso, a administração municipal destaca o apoio das empresas que estão patrocinando as ações, são elas: Suzano S/A, Komatsu, Radial, Newline, Tora, Suzano Shopping, Flora Recanto das Plantas, Associação Comercial e Empresarial (ACE) Suzano, Ball, Sesi, Sebrae, Shibata Supermercados, Sweet Jelly e Auge Embalagens.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou a parceria que tornou possível esse grande evento e a variedade da programação, que foi pensada para contemplar todos os gostos. “Agradeço a mobilização de todas as pessoas que se envolveram na organização e as empresas que estão apoiando o evento. Será uma grande festa para a nossa população, que terá entretenimento durante todo esse fim de semana festivo. Nossa cidade completa 74 anos e está em franco desenvolvimento. Temos que marcar esse momento na história do nosso município”, destacou o chefe do Executivo suzanense.

Os suzanenses têm um encontro marcado para essa sexta-feira (31/03) com a boa a música, isso porque a programação do Circuito 1 da ExpoSuzano, que abre as comemorações pelo aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa do município, começa em grande estilo e traz como atração principal o show da banda Jota Quest, marcado para começar às 20 horas no Palco 1. Os portões de acesso para o Parque Municipal Max Feffer, que sediará o evento, estarão abertos à população a partir das 6 horas, com entrada pela avenida Senador Roberto Simonsen. No fim da manhã começa a Feira do Artesanato e ao meio-dia as atrações do Palco 2; a Feira Gastronômica se inicia às 16 horas.