Juiz de Suzano assume como desembargador no Tribunal de Justiça de SP

O juiz Afonso Celso da Silva foi nomeado para a função de desembargador do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo. O magistrado tem laços com Suzano. Morou muitos anos na cidade. É irmão do advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Luiz Eduardo da Silva.

Anteriormente, Afonso ocupava o cargo de juiz substituto desde 2017 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ele também trabalhou como juiz auxiliar da propaganda nas Eleições Gerais de 2018. Em 2019 assumiu como membro efetivo do tribunal e atualmente estava em seu segundo biênio na função.

Afonso é bacharel em Direito pela Universidade Braz Cubas (UBC) e, antes do ingresso na magistratura, integrou também a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

De acordo com o advogado Luiz Eduardo, o juiz Afonso iniciou muito cedo na carreira. Aos 23 anos já era juiz, um dos mais jovens do País na época.

“Ele tem laços muito grandes com Suzano. Estudou no Raul Brasil. É filho de Suzano”, disse o advogado.