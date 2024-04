Juízes têm autonomia para usar Inteligência Artificial; são 24,7 mil processos acumulados

Os juízes do Trabalho da região têm autonomia para utilizar nos processos trabalhistas Inteligência Artificial (IA), explicou o Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região (TRT-2).

As cidades vivem um acúmulo de processos.

O Alto Tietê registrou 24.737 processos trabalhistas em andamento, os números são até fevereiro deste ano.

AUTONOMIA

Para o DS, a Justiça do Trabalho de São Paulo respondeu que dá autonomia aos juízes para utilizarem Inteligência Artificial nos processos trabalhistas. “Não usamos de forma institucional, mas os juízes das varas têm autonomia para seus procedimentos internos”, explica.

Mogi das Cruzes é o município com mais entradas em processos trabalhistas, sendo 9.372, já que abrange os processos das cidades de Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis. No último ano, no mesmo período, foram registrados 14.019 processos na região.

SEGUNDO LUGAR

Em segundo, Itaquaquecetuba tem o total de 5.674 processos em andamento. Em seguida Suzano com 3.486. Ferraz está em quarto lugar, tem o 2.472. Já Arujá conta com 2.110, já que a cidade abrange também a cidade de Santa Isabel.

Por último, com menor número de processos, Poá tem o total de 1.623 no fórum do município.

Entre as ocorrências mais frequentes apontadas pelo TRT-2, os assuntos mais demandados de 2022 até 2024, pelos fóruns da região são: multas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), (4.688), adicional de insalubridade (4.094), férias proporcionais (3.607), avisos prévios (3.601) e horas extras não pagas (3.586).

2021

Segundo apurou o DS, a Justiça do Trabalho iniciou, em 2021, dez projetos de inteligência artificial em diferentes fases de implementação. O levantamento consta do relatório da primeira fase da pesquisa “Inteligência Artificial: tecnologia aplicada à gestão dos conflitos do âmbito do Poder Judiciário brasileiro”, desenvolvida pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário (CIAPJ) da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Estudo

O estudo realizou um levantamento sobre o uso de inteligência artificial em tribunais da Justiça estadual, federal e trabalhista, buscando identificar os projetos existentes e suas respectivas funcionalidades, bem como o impacto produzido pelo uso de inteligência artificial.

Nos fóruns, Tribunal de Justiça diz que há robotização para automatização de tarefas