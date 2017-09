Justiça conclui na sexta-feira leilão da Gyotoku; valor mínimo é de R$ 47 mi

Termina na sexta-feira, o leilão da Cerâmica Gyotoku, a mais tradicional fabricante de pisos de cerâmica, revestimentos e porcelanato de Suzano.

A Deloitte Brasil-Auditoria e Consultoria Empresarial, empresa que administra a massa falida da fábrica, confirmou ontem (12) ao DS, que a 4ª Vara Cível vai concluir o leilão do parque fabril. Além disso, imóveis, móveis e materiais produzidos pela cerâmica vão a leilão. O valor inicial dos lotes varia entre R$ 4 e R$ 47 milhões.

O objetivo do leilão é levantar fundos para pagar os credores e ex-funcionários da empresa. O número, no entanto, de trabalhadores que serão atendidos não foi informado na terça-feira (12).

O destaque é o imóvel sede da empresa, avaliado aproximadamente em R$ 61 milhões e com lance inicial de aproximadamente R$ 36 milhões.

Além disso, também estão à venda vários bens móveis, incluindo máquinas, caminhões, veículos, porcelanatos e outros itens, tudo com lances a partir de 60% do valor de avaliação.

Existe ainda a possibilidade de compra englobada do imóvel com todos os ativos móveis incluídos, também com 40% de desconto, cujo lance inicial é de aproximadamente R$ 47 milhões.

Todos os lances já podem ser realizados por meio do portal Superbid (www.superbid.net), plataforma online de leilões, presente em cinco países da América Latina.

Segundo a Deloitte Brasil, o leilão teve início no dia 23 de agosto. Isso porque as vendas do parque fabril e outros materiais estão divididos em lotes.

A expectativa é de que todo o prédio possa ser entregue ainda neste ano, dependendo da autorização judicial.

A Gyotoku é uma das mais tradicionais e importantes empresas de Suzano. Foi a que mais se destacou no ramo em todo o País, mas há décadas vinha sofrendo crise que culminou na falência da empresa.