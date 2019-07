Justiça Eleitoral de Suzano vai aos bairros realizar biometria

O projeto "Biometria Itinerante", que está sendo realizado nos bairros de Palmeiras e Dona Benta, poderá ser reforçado no mês de agosto para a população da cidade, que poderá contar com outros locais para realização da biometria eleitoral.

A ideia é aumentar o número de pontos para registrar as biometrias, serviço que consiste em colher impressões digitais para aumentar a segurança e agilidade na hora do voto, tendo em vista a proximidade com as eleições municipais, que ocorrerão no ano que vem.

O projeto é realizado, atualmente, no Centro Cultural de Palmeiras e no Shopping Dona Benta, e poderá ser realizado em mais três locais a partir do mês de agosto, sendo eles o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Gardênia Azul, o Centro Unificado, que fica na Avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista, e o Paço Municipal.

Segundo a chefe da 181ª Zona Eleitoral de Suzano, Imaculada Pires de Almeida, a previsão é de que no início de agosto, as datas e locais já estejam definidos. As tratativas já foram iniciadas, e ela também já busca a aquisição de, pelo menos, mais 2 kits de biometria para implantar em cada ponto.

"Os dois locais foram um sucesso, não tivemos tumulto. De uma forma organizada, conseguimos atender todas as pessoas que compareceram. Eles continuarão e, com mais três, teremos cinco pontos, além dos dois cartórios", afirma.

Segundo ela, a Biometria Itinerante foi de vital importância para que o número de eleitores regularizados ultrapassasse metade do objetivo, que é de alcançar 80% até o final do alistamento.

Atualmente, a Zona Eleitoral 181ª realizou 41,04% das biometrias até o dia 10/07, enquanto a 415 realizou 41,16% até o dia 05/07. Ao todo, 87.182 eleitores coletaram as digitais de um total de 212.424 eleitores que precisam fazer a coleta.

Para realizar a biometria, o eleitor precisa agendar pelo site: www.tre-sp.jus.br, ou pelos telefones: 4747-1090 ou 4759-2300.

O eleitor precisa chegar ao local no dia e horário agendados portando documento oficial com foto, comprovante de residência emitido em até 3 meses antes da data agendada, além de título de eleitor, se tiver.