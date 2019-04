Karnal realiza palestra sobre ‘cultura da paz’ a professores do Raul Brasil

O historiador, professor, escritor e palestrante Leandro Karnal esteve, na noite de ontem, no Teatro Municipal Armando de Ré, em Suzano, falando para uma platéia de professores, a maioria da Escola Raul Brasil. Karnal atendeu ao convite feito pelo professor de Filosofia da escola, Marcio Santiago, de forma voluntária.

O tema foi “Professores e a cultura da paz”. “Tentarei pensar sobre o ódio e como podemos lutar contra ele sendo educadores. Não será fácil. Vivemos dias complexos”, disse Karnal, antes da palestra em suas redes sociais.

O professor da Escola Raul Brasil disse que o convite feito ao historiador Leandro Karnal foi uma forma de passar para os professores uma palavra de “conforto” diante de uma situação ainda muito difícil, não superada, que foi o massacre na escola com dez mortos.

“Ele (Karnal) aceitou de forma voluntária nosso convite”, afirmou.

MAIS REQUISITADOS

Karnal é um dos palestrantes mais requisitados dos do País. Ele também é professor universitário. Dá aulas na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Tem coluna semanal e um blog no jornal O Estado de S. Paulo, entradas ao vivo duas vezes por semana na rádio BandNews e o quadro diário Careca de Saber, na BandNewsTV, além de participação como comentarista no Jornal da Cultura.

Atualmente, 1,5 milhão de pessoas curtem Leandro Karnal no Facebook. No YouTube, um de seus vídeos de maior popularidade chama-se "Minha felicidade depende de mim", de 2016, com 1,6 milhão de visualizações.

É autor de vários livros, entre eles “Pecar e Perdoar: Deus e o Homem na História, de 2014”.

Também tem parcerias com outros escritores, como “Felicidade ou Morte”, escrito com Clóvis de Barros Filho.