Laboratório Municipal amplia em 23,2% a média mensal de atendimentos

A média mensal de exames realizados pelo Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia, no Parque Residencial Casa Branca, subiu 23,2% em 2024 na comparação com os três primeiros meses do ano passado. O equipamento, que pertence à Rede de Especialidades da Prefeitura de Suzano, conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde, passou de uma média de 132.426 exames realizados em janeiro, fevereiro e março do ano passado para 163.171 por mês neste primeiro trimestre, totalizando 489.514 atendimentos no período.

Outro dado que revela a necessidade do serviço para o município são os números apresentados com base em todo o ano passado, período em que o local registrou um crescimento de 64,7% na quantidade de exames realizados, na comparação com 2016, atingindo a marca de 1.589.119. A cidade alcançou essa quantidade ao promover um atendimento a 126.836 moradores.

A estrutura atende todas as unidades de saúde do município. Os postos realizam as coletas dos pacientes e os funcionários do equipamento passam recolhendo essas amostras, as levando para análise. De acordo com o diretor do espaço, André Moraes, essa logística facilita a vida do paciente, que não precisa sair de seu bairro para realizar os exames solicitados por médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das Unidades de Saúde da Família (USFs), dentre outros. “Isso evita que o paciente se desloque até o Parque Residencial Casa Branca e ainda controla o fluxo de pessoas, facilitando nosso trabalho”, destacou ele.

No laboratório, as coletas dos pacientes são processadas e os resultados dos exames são emitidos de forma automatizada. Em seguida, os diagnósticos são devolvidos às unidades atendidas como postos de saúde, Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Ambulatório Municipal de Tisiologia, Ambulatório de Especialidades Médicas Doutor Joracy Cruz e a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos. Entre os exames realizados pelo laboratório estão os de sangue, fezes, urina, de cultura e secreções em geral, curva glicêmica, entre outros.

O secretário Diego Ferreira enalteceu o trabalho realizado e citou a importância do equipamento não só para a Rede de Especialidades, mas para a Atenção Básica também. “As unidades de saúde são atendidas diariamente pelo laboratório e ele é fundamental para que possamos dar prosseguimentos aos tratamentos dos pacientes ou identificar possíveis problemas. A população já sabe como funciona e conhece a logística do laboratório. Ela confia no trabalho e sabe da importância incontestável deste espaço”, apontou o chefe da pasta.