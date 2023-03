Lançado Concurso 'As Águas de Suzano' de fotos e desenhos

As Secretarias de Meio Ambiente e Educação lançaram na última quarta-feira (22/03) o concurso de artes visuais e fotografia “As Águas de Suzano”. A iniciativa é destinada aos alunos da rede municipal de ensino e abrange desde crianças do G4 até estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Os participantes produzirão desenhos e fotos que irão concorrer a ingressos para visitar o Parque Aquático Magic City, no distrito de Palmeiras.

O concurso é dividido em quatro ordens, são elas: categoria um, G4 e G5; categoria dois, 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental; categoria três, 4º e 5º anos do ensino fundamental; e categoria quatro, EJA. O objetivo é estimular a reflexão de que este é um recurso natural indispensável à vida e, por isso, a sua preservação, bem como o uso racional, são extremamente importantes para evitar impactos ambientais.

Os desenhos serão avaliados de acordo com o regulamento e critérios como Coerência com o Tema; Originalidade/Criatividade; Vivacidade/Traçado; Impacto Visual; e Apresentação, Organização e Higiene. Por sua vez, a avaliação de fotografia conta com os quesitos de Originalidade/Criatividade; Coerência com o Tema; e Impacto Visual.

Ao todo, quatro alunos serão premiados, um de cada categoria. Os vencedores irão receber dois ingressos para o parque aquático. Cada desenho e fotografia deve ser desenvolvido com atividades em sala de aula e de cunho interdisciplinar. O professor deve registrar a atividade que desenvolveu com os alunos em folha sulfite, modelo A4.

Posteriormente o relatório será encaminhado junto com o desenho para análise da comissão julgadora, que selecionará os ganhadores. A elaboração dos materiais deverá ser planejada em sala de aula sob a supervisão do professor regente ou ainda em projetos desenvolvidos na escola sob orientação.

Os trabalhos serão julgados em duas fases, sendo que em cada será formada uma comissão julgadora com cinco integrantes para a avaliação e seleção do melhor trabalho de cada categoria. A primeira etapa acontece nas próprias instituições de ensino, em 11 de abril, por sua vez, a segunda fase acontece três dias depois, no dia 14.