Ligação de Suzano com a Mogi-Dutra precisa de manutenção

Os moradores e comerciantes dos trechos da Estrada da Pedreira, que liga as cidades de Suzano à Rodovia Mogi-Dutra (SP-88), estão reclamando das condições de tráfego e segurança da via. Segundo as pessoas, a falta de iluminação pública e calçadas colocam em risco a vida de quem trafega principalmente a pé no local. Quem caminha pela estrada nos trechos sem calçada precisa andar pela via, correndo o risco de ser atropelado pelos carros em alta velocidade.

Os moradores afirmam ainda ter medo de ficar nos pontos de ônibus pelo risco de assaltos, devido à falta de postes de luz em parte do trecho. Para os motoristas, a vegetação alta esconde as placas de sinalização, e alguns buracos e alagamentos prejudicam o tráfego na estrada, causando acidentes e prejuízos financeiros.

É o caso de Marcia Passos, 46, comerciante, que teve que pagar dois carros devido a um acidente em que o filho se envolveu há pouco mais de 1 mês. Ela reclama das condições da estrada em dias de chuva. "Essa estrada é tudo de ruim. Meu filho bateu o carro no dia 19 de fevereiro. Estava chovendo, acumularam vários carros, houve trânsito, ninguém respeita ninguém.

A mulher parou e ele bateu atrás, e eu tive que pagar os dois carros", conta.

A segurança de comerciantes e moradores no local também é um problema apontado por Marcia. Segundo ela, já tentaram invadir o depósito de gás onde trabalha. A comerciante afirma que os cachorros evitaram o roubo do local. "Tentaram quebrar a porta, porém não conseguiram, porque tenho dois Rottweilers e um Pit Bull", conta. Quem trabalha nos condomínios da região também tem medo do local. Segundo Cláudia Cristina, 49, que tem um comércio na estrada e é moradora da região, a falta de iluminação e a vegetação alta próxima aos pontos de ônibus causam medo. "Quem mora nos condomínios reclama de assaltos", afirma.

Ao longo da via, além da vegetação alta nos dois lados e do lixo no acostamento, também foi possível ver barrancos cedendo. Um deles fica próximo à loja de tintas de Gilberto Souza, 61.

O comerciante está preocupado com a situação, e tem medo de desabar na estrada. "Se chover forte, há o risco de tudo cair. É um problema. A saída da estrada da Pedreira próxima ao bairro Dona Benta também é péssima", diz.

A Prefeitura de Suzano informa que enviará uma equipe do setor responsável até a Estrada da Pedreira para averiguar as condições da via e, posteriormente, realizar as manutenções necessárias para melhorar a circulação de veículos no local.